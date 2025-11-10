El PP acusa al PSOE de hacer "propaganda y postureo" tras votar en contra del decreto de vivienda asequible

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular, José Ramón Díez de Revenga, ha asegurado que el Partido Socialista de la Región de Murcia hoy hace "propaganda y postureo para simular un ofrecimiento de negociación que podía haber cogido perfectamente antes de tumbar el decreto de vivienda asequible".

El 'popular' ha asegurado que este decreto fue "dialogado con todos" y que "se tendió la mano a todos los partidos, pero el PSOE y Vox decidieron rechazarlo, pese a tener la oportunidad de tramitarlo como proyecto de ley", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

"Desde las comunidades autónomas del PP intentamos aprobar medidas que contrarresten la destrucción absoluta del mercado de la vivienda provocada por las políticas del Gobierno de España", ha dicho para añadir que en este contexto "Vox ha querido darle una patada al Partido Popular y lo que ha hecho en realidad es dársela a miles de jóvenes de la Región de Murcia que podían acceder a una vivienda asequible".