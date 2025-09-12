PP alerta que Lucas "llega a la Delegación del Gobierno con la agenda marcada por Pedro Sánchez, no por la Región"

Archivo - El PPRM pide a la oposición abandonar "el uso político e indecente de una mentira con la que alimenta discursos de odio" - PPRM - Archivo

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular en la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, ha alertado este viernes, tras la toma de posesión del delegado del Gobierno, de que Francisco Lucas "llega con la agenda marcada por Pedro Sánchez, no por la Región de Murcia".

De hecho, tal y como ha argumentado la portavoz, Pedro Sánchez "ha premiado a Lucas con la Delegación como plataforma electoral pagada con el bolsillo de todos los ciudadanos por su fidelidad, no por defender a esta tierra".

Así ha quedado patente durante su historial socialista. "Ha votado en contra de blindar el trasvase, se ha desentendido en la regeneración de Portmán y ha callado ante la infrafinanciación que pone a la Región a la cola en España", entre otros asuntos ha apuntado la portavoz del PP.

Sostiene que el ministro Bolaños "ha venido a poner la alfombra roja a Lucas, no para traer proyectos ni soluciones a la Región", para añadir después que "en vez rendir cuentas por las mordidas de las obras del AVE, la trama Koldo y o por el abandono de Sánchez en la Región bendice al delegado más sanchista que el propio presidente".

Guardiola ha afirmado, tras las declaraciones de Bolaños, que "al PSOE le interesa que se hable de Vox: cuanto más ruido generan, más fácil es tapar la inoperancia del Gobierno de España en la Región de Murcia". Y, en este contexto, ha insistido en que "el reparto de menores ni mucho menos es objetivo, al excluir a Cataluña y País Vasco por las presiones de los separatistas".

"Solo ha venido a la Región de Murcia a sacar pecho por una reforma judicial que incluso los propios jueces y fiscales entienden que suponen una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal", ha incidido.

Con todo, Guardiola ha recordado que han sido nombrados "cinco delegados en siete años. Así trata Sánchez a la Región de Murcia: sin proyecto, sin compromiso y con una Delegación del Gobierno convertida en plataforma del PSOE", ha remarcado Guardiola.

"Lucas es el 'delegado de la mentira': negó su nombramiento, pero el sanchismo lo recompensa. Será otro caso como Conesa y Vélez, ex todo y olvidados por su partido", ha preguntado la portavoz.