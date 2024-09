El PP aumentaría su representación y rozaría la mayoría absoluta en la Asamblea Regional, según un estudio de Sigma Dos

Vox obtendría entre 7 y 8 diputados frente a los 9 alcanzados en las elecciones de 2023 y Se Acabó la Fiesta podría irrumpir con un escaño



MURCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP lograría entre 22 y 23 diputados en la Asamblea Regional en caso de celebrarse hoy elecciones autonómicas, con lo que aumentaría su representación en el parlamento autonómico con respecto a los 21 escaños conseguidos en los últimos comicios celebrados en mayo de 2023, y podría conseguir la mayoría absoluta fijada en la cámara, precisamente, en 23 diputados.

Así se desprende del estudio de opinión pública elaborado por la empresa de estudios demoscópicos Sigmados para la televisión autonómica La 7, que refleja que el PP conseguiría el 46,8% de los votos en caso de celebrarse hoy elecciones, lo que supone un aumento frente al 42,8% cosechado en las elecciones autonómicas de 2023.

El PSOE, por su parte, conseguiría el 26,7% de los votos en unas hipotéticas elecciones celebradas en septiembre, lo que supone un incremento frente al 25,6% conseguido en mayo de 2023. A pesar de ello, conseguiría entre 12 y 13 escaños, prácticamente la misma cantidad que en las últimas elecciones (13 diputados).

En cuanto a Vox, conseguiría entre 7 y 8 escaños (frente a los 9 que tiene actualmente) y también bajaría en número de votos al obtener el 16,3% de los mismos (frente a los 17,7% logrados en las últimas elecciones).

Por su parte, Podemos conseguiría el 4,3% de los votos (4,7% en las elecciones de mayo de 2023), lo que se traduciría en una representación que oscilaría entre 1 y 2 escaños (frente a los dos que tiene actualmente).

Finalmente, destaca la posible irrupción del partido Se Acabó la Fiesta (SALF), que lograría el 3,1% de los sufragios y conseguiría entre 0 y 1 escaño. Cabe recordar que este partido, liderado por Luis 'Alvise' Pérez, ya consiguió ser la cuarta fuerza más votada en la Región en las elecciones europeas del pasado mes de junio.

En cuanto a las simulaciones realizadas para las elecciones autonómicas, la encuesta precisa que, en caso de presentarse la coalición SUMAR en la Región de Murcia, el PSOE bajaría algo menos de tres puntos y Podemos algo menos de un punto.

No obstante, el estudio no ha tenido en consideración a SUMAR debido a que no se presentó en anteriores comicios y a que no se conoce la composición futura de las formaciones políticas situadas "a la izquierda" del PSOE en la Región.

Cabe destacar que la encuesta se ha llevado a cabo del 2 al 11 de septiembre de 2024 con la realización de un total de 1.004 entrevistas a hombres y mujeres de la Región de Murcia mayores de 18 años.

RUPTURA DEL ACUERDO DE GOBIERNO

El estudio también ha preguntado a los encuestados por la ruptura del pacto de gobierno entre Vox y PP el pasado mes de julio. En concreto, Sigma Dos recordó a los encuestados que "Vox rompió el pacto de gobierno con el PP en la Región tras el acuerdo del Gobierno central y las comunidades autónomas para acoger a menores extranjeros no acompañados, de los que 16 de ellos vendrían a Murcia".

En base a ello, el 58,5% de los encuestados considera que la ruptura del pacto de gobierno por parte de Vox no estaba justificada, frente al 32,1% que considera que sí estaba justificada y el 9,4% que prefiere no contestar.

Al desglosar estas respuestas en función del partido al que votaron los encuestados en las últimas elecciones autonómicas, solo los votantes de Vox ven justificada la ruptura del pacto, con un respaldo del 76,4% de los mismos frente al 16,6% que lo estima desacertado.

Entre los votantes del PP, uno de cada cuatro (el 26,3%) sí ve justificada la ruptura del pacto de gobierno, frente a dos de cada tres (el 65,4%) que opina lo contrario.

Al ser preguntados por la postura que debe adoptar el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ante la situación política actual en la Región, el 52,1% de los encuestados cree que debe continuar gobernando en solitario llegando a pactos con otras formaciones políticas.

El 22,7% es partidario de convocar nuevas elecciones en la Región de Murcia; y el 18,5% cree que López Miras debe intentar rehacer el pacto de gobierno con Vox.

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LÓPEZ MIRAS

Por otro lado, los encuestados valoran con un 5,8 sobre 10 la gestión del Gobierno de López Miras en términos generales en los últimos 12 meses. Así, aprueba tanto entre los hombres como entre las mujeres, que le ponen la misma nota de media (5,8).

Los que otorgan una mejor valoración son los vecinos de 65 y más años (con una nota de 6,4 sobre 10) aunque aprueba con más de 5 puntos en todos los tramos de edad. Así, los ciudadanos entre 18 y 29 años lo califican con un 6; seguido de los de entre 45 y 64 años (5,7); y los de entre 30 y 44 años (5,5).

Asimismo, los que dan una mejor nota a López Miras en su gestión son los votantes del PP en las últimas elecciones autonómicas (7,7); seguido por los de Vox (5,7). El Ejecutivo de López Miras solo suspende para los votantes del PSOE (4,1) y de Podemos (2,5).

VALORACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Al ser preguntados por la valoración de los distintos partidos políticos en la Región de Murcia, el PP es el que obtiene la mejor calificación con un 5,1 sobre 10; seguido de Vox (3,3); PSOE (3,2); y Podemos (2,3).

En cuanto a los líderes de los distintos partidos políticos en la Región de Murcia, el presidente del PP regional, Fernando López Miras, es el que obtiene una mayor calificación con una nota de 5,7 puntos sobre 10 y un grado de reconocimiento del 96,2% por parte de los encuestados.

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, José Vélez, obtiene un 3,9 sobre 10 y un grado de conocimiento del 58,6%; seguido del presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, que consigue una nota de 3,6 y un grado de conocimiento del 52,9%; y la diputada regional y portavoz de Podemos en la Asamblea, maría Marín, que obtiene un 4,3 y un grado de conocimiento del 43,8%.