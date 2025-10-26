El PP carga contra el Gobierno de España por la "parálisis absoluta" del Cinturón Verde del Mar Menor

Archivo - PP presenta una moción en la Asamblea de Murcia en aras a prolongar la vida útil de todas las centrales nucleares - PP - Archivo

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha criticado la "parálisis absoluta" del Gobierno de España en la ejecución del Cinturón Verde del Mar Menor, porque "no hay ni una sola actuación de las comprometidas ejecutada", y ha acusado al socialista Francisco Lucas en la Región de "eludir su responsabilidad" como Delegado del Gobierno de Pedro Sánchez.

La diputada del PP, María Casajús, ha incidido en que la infraestructura "llamada a reducir la llegada de escorrentías y reducir el riesgo de inundaciones en los municipios del entorno del Mar Menor", ha sido anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica como "pieza clave de la recuperación del Mar Menor, pero en realidad solo han movido papeles porque no hay ninguna obra licitada y mucho menos iniciada, y lo peor es que irá para largo".

Además ha señalado que, más de cuatro años después de la presentación del llamado Marco de Actuaciones Prioritarias, el Cinturón Verde, del que a penas se ha ejecutado el 15 por ciento, los filtros verdes y las áreas de renaturalización continúan en fase administrativa, pendientes en muchos casos de redacción de proyectos, adquisición de terrenos y sin iniciar la contratación. "Es decir, todavía queda una larga tramitación por delante antes de ver la primera obra, si es que algún día comienza", ha lamentado.

En este sentido, ha ironizado al incidir en que "el Cinturón Verde está hoy 'más verde' que nunca, no porque se haya plantado vegetación, sino porque no han hecho absolutamente nada. La realidad es que dejan desprotegido al Mar Menor y los vecinos siguen sufriendo cuando llueve y los papeles siguen en los despachos".

La diputada ha avanzado, además, que "los proyectos están en peligro porque el Gobierno de Sánchez se comprometió a ejecutar estas actuaciones con fondos europeos, cuyo plazo de ejecución expira en diciembre de 2026, y sin embargo, no ha sido capaz ni siquiera de iniciar el proceso de obras, lo que pone en riesgo la financiación".

"Si no se actúa ya, no solo perderemos tiempo; perderemos los fondos. Y eso sería un perjuicio irreparable para el Mar Menor y para la Región", ha aseverado.

Asimismo, ha criticado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "prefiera señalar a la Comunidad Autónoma y culpar a terceros, en lugar de asumir la responsabilidad que tiene el Estado en la ejecución del Cinturón Verde, así como todas las obras de contención de inundaciones que duermen en los cajones del Gobierno de Pedro Sánchez".

Según Casajús, esta actitud "demuestra la voluntad del Gobierno de Sánchez de lavarse las manos, eludiendo sus obligaciones mientras seguimos sufriendo las inundaciones y su inacción". "El Mar Menor no puede esperar a que el Gobierno de Sánchez decida cuándo empezar a hacer lo que prometió. Necesitamos obras ya, no más titulares", ha concluido la diputada.