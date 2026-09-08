El PP contrapone el modelo educativo de "libertad y excelencia" de López Miras al "batacazo" de la LOMLOE

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo - PPRM

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Carlos Albaladejo ha defendido en la primera jornada del curso escolar 2026-2027 que, "frente al batacazo del modelo socialista, el presidente Fernando López Miras apuesta por un sistema educativo propio basado en la libertad, en el esfuerzo y en la excelencia".

Albaladejo ha contrapuesto la gestión autonómica con la ley estatal al afirmar que, "mientras la LOMLOE de Sánchez naufraga y sitúa a España en los peores niveles educativos de su historia", la Región apoya a las familias, reduce la ratio en las aulas y dota de más medios al profesorado, según ha informado el PP.

En este sentido, ha detallado que el Ejecutivo autonómico invertirá 7 millones de euros en actuaciones de confort térmico en los centros escolares, en el marco del Plan ClimaTIZA, y ha remarcado que la Comunidad prevé reducir la carga burocrática del cuerpo docente y reforzar la autoridad de los profesores para mejorar la convivencia escolar.

Entre las medidas adoptadas por la Comunidad, el diputado ha resaltado el incremento de plazas de educación de 0 a 3 años, el aumento de la oferta en Formación Profesional y el refuerzo de las horas de Matemáticas, asignatura que suma 105 horas lectivas adicionales en Primaria y cuatro horas semanales en Secundaria.

INFORME PISA

En relación con las evaluaciones del Informe PISA, el representante 'popular' ha sostenido que se trata de pruebas trienales desarrolladas por la OCDE en las que participaron 52 centros de la Región.

A este respecto, Albaladejo ha concluido que los datos "deben servir para reflexionar y corregir aquello que no funciona", al tiempo que ha rechazado una normativa estatal que, a su juicio, vacía los currículos y rebaja las exigencias académicas.