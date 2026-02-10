PP critica las propuestas del PSOE sobre vivienda: "Opta por el titular fácil y el folleto electoral"

Archivo - La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola - PP - Archivo

MURCIA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de la Región de Murcia, Miriam Guardiola, ha lamentado este martes que, en materia de vivienda, "el PSOE opta por el titular fácil y el folleto electoral en lugar de trabajar por los ciudadanos", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Guardiola ha reaccionado así después de que el secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas, remitiera una carta al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la que le propone incluir un decálogo de medidas en la ley de Vivienda Asequible.

Para la portavoz del PPRM, "mientras el Gobierno regional está elaborando una Ley de Vivienda Asequible, fruto del diálogo con el sector y con medidas reales y jurídicamente viables, el PSOE se limita a enviar una carta con un decálogo de propuestas que ya conocemos y que no aportan ninguna solución nueva".

"Esa es la diferencia entre quien gobierna y trabaja y quien solo hace oposición de escaparate", ha apostillado.

La dirigente 'popular' ha indicado que "los problemas de vivienda no se resuelven con cartas, se resuelven con hechos y el Gobierno regional del presidente Fernando López Miras da soluciones y lo demuestra con hechos". En cambio, Lucas "se ha abonado a la política del relato y al género epistolar de Pedro Sánchez; mucha palabrería, pocas soluciones".

Guardiola ha señalado que "los socialistas dicen una cosa en los titulares y hacen la contraria cuando tienen que votar en la Asamblea Regional", ya que "el PSOE votó en contra y tumbó con su voto el decreto de vivienda asequible del Gobierno regional, impidiendo incluso que se debatiera en la Asamblea Regional".

Tres meses y medio después, "pretenden dar lecciones y presentarse como defensores de una política de vivienda que ellos mismos bloquearon", ha denunciado la portavoz del PPRM.

"Resulta incoherente pedir ahora por carta la inclusión de medidas, cuando tuvieron la oportunidad real de apoyar una norma para facilitar el acceso a la vivienda, dijeron no. El PSOE prefirió entonces el bloqueo político al interés de los jóvenes y las familias de la Región de Murcia", ha asegurado Guardiola.

"El PP seguirá centrado en lo importante: aprobar una ley sólida, útil y eficaz, que incremente la oferta de vivienda, dé seguridad jurídica a propietarios e inquilinos y ayude de verdad a quienes más lo necesitan. Otros, por desgracia, siguen instalados en el ruido y la propaganda", ha concluido.