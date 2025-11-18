El PP critica que "tras siete años castigando a la Región, Sánchez pretende engañarnos con maniobras de distracción"

Archivo - El PP denuncia que "tras siete años castigando a la Región, Sánchez pretende engañarnos con maniobras de distracción" - PPRM - Archivo

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Carlos Albaladejo ha denunciado, tras la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que "tras siete años castigando a la Región de Murcia con la peor financiación de España, Pedro Sánchez pretende ahora engañarnos con ridículas maniobras de distracción".

Albaladejo ha afirmado que es "inadmisible" que el Gobierno "pretenda reformar el sistema de financiación sin contar con las CCAA, e imponer además el cupo separatista para garantizar la permanencia de Sánchez en el poder", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

El 'popular' ha criticado que "llevamos ya siete años reivindicando y esperando un cambio en el modelo de financiación" y ha señalado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha respondido "con el postureo que le caracteriza y poniendo excusas de mal pagador".

El diputado regional ha señalado que la ministra "ha vuelto a agasajar a los secesionistas catalanes prometiéndoles nuevos privilegios a la vez que da la espalda a las demás comunidades autónomas, especialmente a la Región de Murcia". "Una vez más, el Gobierno de Sánchez premia a los insolidarios que pretenden destruir la unidad de España, y castiga a las comunidades solidarias y cumplidoras de la ley", ha apostillado.

Así, Albaladejo ha tachado de "tomadura de pelo hacernos creer que lo que no se ha hecho durante siete años, ahora se quiere hacer en dos meses, y sin contar con las comunidades autónomas". "Estamos hartos de promesas y anuncios vacíos", ha añadido.

"La cruda realidad es que la Región de Murcia ha vuelto a salir de una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera siendo la comunidad autónoma peor financiada, y sin tan siquiera haberse planteado un fondo transitorio de nivelación que compensara este atropello", ha lamentado el parlamentario autonómico. "Es intolerable que, después de siete años de infrafinanciación, un ciudadano de la Región reciba 1.098 euros menos que uno de la comunidad mejor financiada", ha remarcado.

"Y lo peor de todo es que PSOE y Vox también hacen pinza en la Región de Murcia en contra de las reivindicaciones del Gobierno regional para que de una vez por todas se reforme un modelo de financiación que nos maltrata de manera tan injusta", ha apuntado.

Según el diputado, desde su partido "no nos vamos a prestar a los trapicheos de Sánchez con los independentistas para mantenerse en el poder, sea la condonación de la deuda, el cupo independentista o cualquier otra medida que afecte a la igualdad de los españoles".

Albaladejo ha reprochado finalmente al presidente del Gobierno de España "su incapacidad para aprobar unos presupuestos y pactar un sistema de financiación, cuando es una necesidad urgente para afrontar las grandes demandas en materias como educación, sanidad, dependencia, vivienda o infraestructuras".