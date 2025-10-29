PP, sobre el decreto de vivienda asequible: "Es un modelo serio, eficaz y social"

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular Antonio Landáburu ha asegurado este miércoles que el decreto de vivienda asequible que se debatirá este viernes en la Asamblea Regional es "la alternativa eficaz al rotundo fracaso del PSOE en materia de vivienda".

"Es un modelo serio, eficaz y social, y, a diferencia del socialismo de Sánchez, se construye sobre suelo firme, no sobre promesas vacías", ha añadido en respuesta al diputado socialista Miguel Ortega que ha anunciado que su partido presentará mañana tres medidas como condición para apoyarlo.

Landáburu ha reprochado al PSOE "que pretenda dar lecciones desde la inacción", y ha señalado que "Sánchez no ha construido una sola vivienda pública en siete años y ni siquiera ha ejecutado el 67 por ciento del presupuesto estatal en materia de vivienda". "En cambio- ha dicho- el Gobierno de López Miras ha hecho más por la vivienda en un año que Sánchez en toda una legislatura", según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Según el diputado 'popular' este decreto "elimina trabas, agiliza los procedimientos y multiplica la oferta, justo lo contrario de lo que ha hecho Sánchez, que ha conseguido estrangular el mercado, disparar los precios y normalizar la okupación".

Landáburu ha asegurado que "al PSOE le molesta que el presidente Fernando López Miras ponga soluciones al acceso a la vivienda, que Pedro Sánchez ha convertido en el principal problema de los españoles" y ha añadido que "al único que Sánchez ha garantizado el derecho a la vivienda ha sido a su hermano, al que ha alojado en la Moncloa mientras tributaba en Portugal".

"El PSOE critica lo que no entiende: su modelo de vivienda es el del caos, la improvisación y los anuncios vacíos, mientras López Miras actúa, simplifica y presenta soluciones reales", ha incidido el diputado del PP.

"Es la Región de Murcia de las soluciones frente a la España del caos socialista", ha remarcado el diputado del PP. "Si fuera por el PSOE, los jóvenes no tendrían casa, pero sí un lío burocrático para empapelar las paredes", ha concluido.