PP defiende el pacto con VOX advirtiendo al PSOE que este es un acuerdo entre partidos que "respetan la Constitución"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, en la segunda sesión del Debate de Investidura - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

El diputado del PP considera que el acuerdo es un documento que "fácilmente podría ser firmado por la mayoría de los ciudadanos"



CARTAGENA (MURCIA), 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha defendido durante su intervención en la segunda sesión del debate de investidura el pacto suscrito entre su formación política y VOX. Según ha dicho, aunque el acuerdo programático ha sido "muy criticado por los partidos de izquierda, creo que es un documento que fácilmente podría ser firmado por la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Región e incluso me atrevería a decir que por su práctica totalidad".

Segado ha incidido en que el documento se ha presentado a la sociedad "con total y absoluta claridad y transparencia". En ese sentido, ha apuntado que de esa "claridad y transparencia otros no pueden presumir. No sé si por vergüenza, sonrojo, o simplemente por el coste electoral que supondría cada uno de los acuerdos a los que llegan o tratan de llegar con independentistas, nacionalistas y delincuentes fugados".

Aunque considera que la repetición electoral "quizá hubiera sido la opción más cómoda, quizá, incluso, la más beneficiosa electoralmente para el Partido Popular, los ciudadanos de la Región no querían acudir a las urnas por tercera vez en seis meses", ha justificado.

El diputado del PP se ha dirigido al PSOE preguntándose por qué cuestionan "los pactos alcanzados entre dos partidos que, aun siendo distintos, respetamos escrupulosamente la Constitución". Además, ha reprochado a los socialistas de "aplaudir los vergonzosos acuerdos de Pedro Sánchez con los independentistas y los herederos de ETA. Ustedes son capaces de pactar hasta con el mismísimo diablo con tal de alcanzar el poder o mantenerse en él", les ha espetado.

Segado ha añadido que el PSOE "se empeña cada día en demostrarnos que puede caer más bajo y que son capaces de contribuir a debilitar la defensa de la Nación y de acabar con el principio de igualdad entre los españoles".

Así, se ha interesado por conocer la opinión de Vélez sobre el hecho de que Pedro Sánchez "esté dispuesto a concederles a los secesionistas catalanes una amnistía y un referéndum de independencia a cambio de su apoyo. ¿Están ustedes con la reinterpretación de la Constitución que piden los socios de Sanchez?", les ha preguntado.

El diputado del PP ha negado que su partido vaya a pactar alguna vez con "con condenados por pertenecer a una banda terrorista, ni con quienes lo han sido por liderar un golpe al Estado, ni tampoco con forajidos que huyen de la Justicia". Por eso, les ha dicho que "no tienen autoridad moral alguna para darnos lecciones sobre pactos".

Ha defendido, además, la seriedad de los habitantes de la Región. "Aquí la gente no permite que se negocie con delincuentes huidos, no permite que se hable de Españas de primera y segunda clase como hacen ustedes con sus socios independentistas, y desde luego no permite que se insulte a esta tierra haciéndola inferior porque con otras se quiera tener un trato de privilegio", ha afirmado.

Sobre el acuerdo firmado con VOX ha asegurado que se centra en la defensa de los intereses de la Región y en seguir mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. "Este acuerdo supone una hoja de ruta conjunta en los principios en los que coincidimos, como el apoyo a la agricultura, la defensa del agua y la unidad nacional, la educación en libertad, la protección de las personas y la ayuda a los que más lo necesitan", ha recordado.

Segado ha incidido en que el documento refleja el compromiso para proteger el Mar Menor. "Continuará siendo seña de identidad de este Gobierno. El Mar Menor ha sido hasta ahora la gran mentira de la izquierda de esta región. Por lo visto aquí hoy lo va a seguir siendo", ha dicho.

Asimismo ha matizado que con el pacto se comprometen también con la igualdad, apoyando también la natalidad, la conciliación laboral y ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad a acceder a una vivienda, a formación o a un empleo.

Por otro lado, ha recordado que durante la legislatura también se actuará "contra la violencia de género, y seguiremos luchando contra la que es una de las peores lacras de nuestra sociedad". Asimismo, ha añadido que no permite que "los autores de la ley del 'Si es Si', nos den una sola lección. Han permitido que miles de violadores y maltratadores vean reducidas sus condenas o salgan a la calle, cada vez que hablen de esto debería ser exclusivamente, para pedir perdón".

Sobre Educación ha expuesto que se comprometen a "una educación en libertad, en la que tanto alumnos como profesores, con la ayuda de los padres, puedan llevar a cabo su labor con un horizonte de excelencia".

Mientras que en materia de Sanidad ha apuntado que elaborarán un plan sanitario "que garantice una atención ágil y de calidad en todo el territorio y ofrezca incentivos para cubrir las plazas de difícil cobertura".

Por último, ha recordado que llevarán a cabo otras medidas como reducir el IRPF en los tramos de los salarios medios y bajos, así como "afianzar la Región como espacio de libertad y tierra de oportunidades para invertir y crear empresas y empleo".