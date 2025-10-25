El PP denuncia la "burda manipulación del PSOE con el cáncer"

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha denunciado la "burda manipulación del PSOE con el cáncer", criticando que, "con el delegado de Pedro Sánchez a la cabeza, sigan utilizando la salud de las mujeres para hacer política".

"Si al PSOE de verdad le preocupara la salud pública, hoy estaría clamando contra la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a modificar el presupuesto para destinar más recursos para los programas de vigilancia del cáncer", ha afirmado Ruiz Jódar, que ha calificado esta actitud de "irresponsable y miserable".

De esta manera, ha explicado que durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrada ayer, "quedó patente que este órgano se ha convertido en un instrumento político y sectario. Nunca, a lo largo de la historia del Consejo Interterritorial, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del Gobierno de España. Es más, el Ministerio de Sanidad, que no ha completado su propio trabajo, pretende ahora fiscalizar el de los demás".

Ruiz Jódar ha defendido la gestión sanitaria del Gobierno regional, recordando que en el programa de cribado de cáncer de mama "no existe lista de espera", además de que la espera de media para las mamografías es de 19 días. Como apuntan las listas de espera del SMS, estas pruebas se hacen en una fecha cercana a la consulta para garantizar la asistencia de calidad.

Con todo, concluye la diputada del PP, "queda patente que el Ministerio busca crear polémica sobre un tema tan serio para tapar su desgobierno y los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez".