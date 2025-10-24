PP denuncia que "al PSOE le molesta que, gracias a las políticas de López Miras, la Región bata récords de empleo"

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Ramón Sánchez-Parra, ha denunciado que "al PSOE le molesta que, gracias a las políticas del presidente Fernando López Miras, la Región de Murcia bata récords de empleo y supere los 700.000 ocupados".

"Los socialistas de la Región manipulan los datos para ocultar el rotundo fracaso de las políticas intervencionistas de Sánchez, que han generalizado el empleo precario y de mala calidad", ha señalado Sánchez-Parra.

Y es que, sostiene, "a pesar del fin de la campaña estival y el crecimiento de la población activa, con la incorporación de más de 17.000 personas, se ha vuelto a poner de manifiesto la solidez del mercado laboral de la Región, que nunca como hasta ahora había registrado un número tan alto de personas trabajando".

A su juicio, "el PSOE pretende tapar con engaños que las medidas de libertad de López Miras, y su política de acuerdos con los agentes sociales, sitúan a la Región en los puestos de cabeza de la creación de empleo en el ámbito nacional, mientras Pedro Sánchez mantiene a España a la cola del desempleo en Europa".