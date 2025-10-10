El PP exige al Gobierno central que rechace el acuerdo comercial de la CE y Marruecos: "Es un despropósito"

Archivo - Cano(PP): "Sánchez manda a la Región a la secretaria de Estado de Agricultura para criticar a Feijóo " - PP - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El PP ha presentado una moción en la Asamblea Regional de Murciapara demandar al Gobierno de España que rechace el acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y Marruecos, que ha definido como "un despropósito que agrava la competencia desleal que sufre nuestro sector agroalimentario", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

El promotor de la iniciativa, Jesús Cano, ha solicitado al Ejecutivo de la Nación que "proteja a nuestro sector agrícola y emprenda acciones para revertir los efectos negativos del mismo", como "exigir la inclusión de cláusulas de reciprocidad en todos los acuerdos comerciales con terceros países".

Y es que, a juicio de Cano, "es inconcebible que los agricultores españoles no puedan utilizar productos fitosanitarios que sí que se usan en los tomates que llegan, por ejemplo, desde Marruecos".

También ha pedido la puesta en marcha de "unas cláusulas de salvaguarda automática que frenen las importaciones de forma inmediata en el caso de que entren más cantidad de los productos permitidos" y el aumento de los controles en los puntos de inspección fronteriza, con el fin de "garantizar que los productos que entran a nuestro país lo hacen con los mismos requisitos que se les exige a los alimentos que exportamos desde la Unión Europea".

"La preocupación del sector agroalimentario por el acuerdo comercial entre la Comisión Europea y Marruecos, que de forma provisional entró en vigor el pasado 4 de octubre, es máxima, por los enormes perjuicios que puede provocar en un sector ya de por sí muy castigado", ha incidido el parlamentario 'popular'.

Cano ha aseverado que el acuerdo cuenta con el visto bueno de los 27 estados miembros, incluido el Gobierno de España, pero ha entrado en vigor "con una falta total de transparencia, con oscurantismo, sin informar al Parlamento Europeo, y de espaldas al sector productor europeo, al que no se ha tenido en cuenta y se ha puesto en situación de debilidad".

Asimismo, ha alertado de que este acuerdo "puede suponer un claro perjuicio para el mundo rural y para quienes producen alimentos y garantizan la seguridad alimentaria de todo la Unión Europea". "Especialmente, va a suponer un mazazo para el tomate español, que está a un mes de empezar la campaña, y también se van a ver afectados otros cultivos como el pepino o los pimientos", ha advertido.

A su juicio, "no podemos permitir esta competencia desleal, al igual que tampoco podemos perder nuestra soberanía alimentaria, ni depender de los productos de terceros países, ya que provocaría una pérdida de rentabilidad y competitividad de nuestro principal sector productivo".

"El Partido Popular se ha opuesto, se opone y se opondrá a cualquier normativa o acuerdo comercial con terceros países que cause perjuicio a los agricultores, ganaderos y pescadores de la Región de Murcia", ha concluido Cano.