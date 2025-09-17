PP exige a Pedro Sánchez "que deje de hacer anuncios vacíos" y apoye "las viviendas asequibles que impulsa López Miras"

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, - PP

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha exigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "que deje de hacer anuncios vacíos" y apoye "las viviendas asequibles que impulsa el presidente Fernando López Miras en la Región de Murcia, que facilitan su acceso en especial a los jóvenes".

"Sánchez lanza de nuevo promesas que no va a cumplir: no le ha bastado con aquellas 184.000 viviendas que iba a construir y de las que nunca más se supo", ha recordado Díez de Revenga.

El senador ha señalado que el jefe del Ejecutivo central "insiste en comprometerse con ayudas que no van a llegar nunca, e incluso se inventa medidas y hasta copia las que ya puso en marcha el anterior Gobierno del Partido Popular".

En ese sentido, Díez de Revenga ha reprochado a Sánchez que presente como novedad "una ayuda de 10.800 euros para jóvenes en el medio rural que ya se aplicaba en tiempos de Mariano Rajoy".

A su juicio, "lo que debería hacer Pedro Sánchez es dejar de engañar a la gente y apoyar medidas útiles como las que impulsa el presidente Fernando López Miras en la Región de Murcia porque lo que necesitan los jóvenes y las familias son viviendas de verdad, no anuncios reciclados".

Frente a esa falta de iniciativa del Gobierno central, el senador ha puesto en valor la iniciativa del presidente Fernando López Miras, quien "ya trabaja en un decreto de vivienda asequible para ofrecer soluciones reales a los ciudadanos".

Ha explicado que el Ejecutivo regional "impulsa un modelo pionero para atender de manera inmediata al problema de acceso a la vivienda, con medidas de simplificación y reducción de burocracia y plazos, que tendrán como beneficiarios tanto los ayuntamientos y promotores como los ciudadanos, con el objetivo de potenciar la construcción de vivienda asequible".

Al hilo, Díez de Revenga ha apuntado que "en el nuevo plan estatal de vivienda que se va a publicar dentro de unos días, Sánchez debería ayudar a los jóvenes a que puedan acceder a esas viviendas asequibles, porque son hogares reales que realmente sí llegan a todos los ciudadanos".

El senador del PP ha recordado, asimismo, que el presidente López Miras "ha puesto en marcha medidas pioneras y de éxito como el Aval Joven, que ha permitido que más de 700 jóvenes de la Región hayan podido comprar su primera vivienda". "Una iniciativa que han copiado otras comunidades autónomas, y, aunque tarde y mal, hasta el propio Gobierno de Sánchez", ha añadido.

"Es ni más ni menos que la diferencia entre quienes, como el presidente del Gobierno regional, adopta medidas útiles, reales y efectivas en materia de vivienda, con planificación seria y de futuro, y quienes, como Pedro Sánchez, se dedica únicamente al postureo y la propaganda", ha concluido.