El PP insiste en que no hay pacto con VOX y que están dispuestos a hablar de proyectos de futuro para la Región

CARTAGENA (MURCIA), 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha insistido este martes, tras la ronda de consultas con la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, en que actualmente no tienen ningún pacto con VOX. Sin embargo, el parlamentario, que ha propuesto a Fernando López Miras como candidato a presidir la Comunidad, ha indicado que su intención es "alcanzar ese acuerdo" para lograr la investidura.

"La voluntad del PP es el interés general. Actuaremos como si no hubiera elecciones el 23 de julio, créanme que eso es así", ha reiterado.

En ese sentido, ha recordado que López Miras es el candidato que cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara para ser investido presidente. "Casi la mitad de los 45 diputados de la Asamblea son del PP, 21 de los 45 son del PP, obtuvimos la victoria electoral en 41 de los 45 municipios", ha señalado.

Además de eso, ha indicado que la Región está "en una situación muy similar a la de la Comunidad de Madrid y solo hace una semana VOX se abstuvo en la investidura de Ayuso". Segado ha asegurado que para la Región "pedimos lo mismo que se ha hecho en Madrid. Con esa representación que tenemos en la Asamblea solo necesitamos la abstención de VOX para que no haya bloqueo".

Según ha dicho, "si VOX no vota en contra de Fernando López Miras con la izquierda, la investidura es posible". Al hilo, ha recordado que "los ciudadanos tienen que saber que el bloqueo al PP le da oxígeno a Pedro Sánchez". Es por eso por lo que "le pedimos a VOX que no se instale en el no para así desbloquear la situación cuanto antes" y que "el votante de VOX no entendería que se unieran al PSOE y Podemos para impedir que gobierne el PP".

Asimismo, ha dicho que el PP está dispuesto a "hablar de programa, medidas y a hablar de proyectos de futuro para la Región y a hablar de ideas. No queremos hablar de sillones ni de cargos solo ideas que permiten hacer una Región mejor. Es el momento de mirar por el interés general", ha precisado, incidiendo en que no desean una repetición electoral y que si se llega a ese escenario, "no será por nuestra falta de voluntad".