PP de Murcia: "Los socialistas dejan a los murcianos sin árbol de Navidad por segundo año consecutivo"

"A un día del tradicional encendido del gran Árbol de la Navidad, la Plaza Circular se encuentra vacía", lamentan los 'populares'

MURCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Murcia ha criticado que "los socialistas dejan a los murcianos sin árbol de Navidad por segundo año consecutivo", según informaron fuentes de los 'populares' en un comunicado.

En concreto, el PP ha criticado que la Plaza Circular se encuentra "vacía" a un día del tradicional encendido del gran Árbol de la Navidad, "cuando se anuncia el encendido de las luces para este viernes, como también pasa en la totalidad de las calles del municipio".

"Los murcianos son personas con unas tradiciones arraigadas, que entienden y quieren que el significado de la Navidad esté presente en nuestro municipio", han señalado.

Para el PP, el icono del árbol "no solo es un gran monumento ornamental, el árbol era compartir los talleres entre niños, forjar nuevas amistades, quedar con amigos para ver los conciertos navideños, pasear con familiares que no viven en Murcia y se vuelven a reencontrar con su ciudad y vivir la Navidad a través de la mirada de los más pequeños que se ilusionaban al ver la nieve caer".

"Era solidaridad con la gran donación de juguetes, era ilusión con la entrega de la carta a los Reyes Magos en el buzón Real y era la representación de nuestras tradiciones y nuestra historia a través del Nacimiento que nos recordaba la verdadera celebración de la Navidad", ha aseverado esta formación.

El Gran Árbol de la Navidad de Murcia "siempre ha transmitido nuestras tradiciones y los valores típicos de estas fechas como la solidaridad, la ilusión, la unión, la esperanza y la fraternidad. No se trata de elegir entre árbol sí o árbol no, desde el PP no queremos hacer política con esto, reclamamos que los vecinos y familias disfruten de la auténtica Navidad y sus tradiciones, sin que nadie les obligue a arrinconarla, sin sectarismo político", tal y como ha incidido el concejal del PP, José Guillén.

"No sabemos qué manía le tienen los socialistas a la Navidad" ha incidido Guillén en una rueda de prensa junto a los presidentes de las juntas vecinales de los distritos de la ciudad de Murcia y asociaciones de vecinos.

El PP ha recordado que siempre ha apostado por hacer de Murcia "un referente en Navidad". Así, ha recordado que "el Gran Árbol contaba con más de 300 eventos culturales, entre música, baile y talleres navideños, todos ellos totalmente gratuitos, en los que las familias y los más pequeños tenían una programación definida y organizada que contaba con gran aceptación".

A su juicio, la Navidad "es el recuerdo de un hecho trascendente para la historia de la humanidad, que es el nacimiento del niño Jesús, que se representaba en la Circular con un gran belén gigante, que por segundo año consecutivo, no va a estar en Murcia".

"Por eso, desde el Partido Popular le prometemos a los niños murcianos que vamos a hacer todo lo posible para que dentro de un año, el árbol y el auténtico espíritu de la Navidad vuelva a Murcia", ha subrayado.

"PÉRDIDAS DEL 30% PARA HOSTELEROS Y COMERCIANTES"

Para los 'populares', el encendido de este elemento "icónico" de la Navidad murciana "suponía un estímulo al comercio de proximidad y el sector de la hostelería".

"Se pierde el 30% de las compras por no hacer una acción que no le constaba nada a los murcianos porque estaba patrocinada por numerosos empresas murcianas y cambiar a otra con un altísimo coste para las arcas municipales y para las familias que van a tener que pagar por todo, esta es la diferencia entre hacer algo obligado y hacerlo desde el corazón y desde la ilusión", tal y como ha aseverado.

El dato de ocupación ha llegado a rozar el 100% otros años gracias a la programación y a la decoración navideña que se instalaba en el municipio.

"La coalición de izquierdas del Ayuntamiento pasará a la historia como los primeros en arruinar la Navidad en el municipio. No tienen ilusión por las tradiciones, por las raíces de Murcia y no tienen ningún compromiso con los murcianos. Desde que han llegado al Ayuntamiento solo se han preocupado de ocupar sillones" ha concluido Guillén.