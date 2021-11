PP nacional muestra su apoyo a Arroyo tras los "insultos" de López (MC) y llama a los partidos a unirse frente a ello

CARTAGENA (MURCIA), 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de política territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, ha mostrado el apoyo del PP nacional a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras los "insultos" recibidos por parte del portavoz de Movimiento Ciudadano (MC), José López, y ha hecho un llamamiento al resto de partidos políticos para unirse en contra de estos "comentarios abiertamente machistas".

González Terol ha hecho estas declaraciones durante el paseo que ha dado este domingo junto a Arroyo y el senador 'popular', Francisco Bernabé, por la ciudad portuaria.

El acto ha servido, en palabras de González Terol, para "apoyar a una magnífica alcaldesa, a una gran política y una magnífica persona que ha sido atacada en estos días con reiteración por el concejal de Movimiento Ciudadano, José López, que ya ha trufado, por desgracia, la bibliografía y la hemeroteca de este país de insultos, de ataques y de amenazas a políticas de todos los partidos".

En este caso, ha señalado que los "insultos" iban dirigidos a la alcaldesa de Cartagena, a la que ha mostrado "todo el apoyo, toda la solidaridad, toda la denuncia y la llamada de atención al resto de partidos políticos para unirnos en contra de comentarios e insultos abiertamente machistas contra la representante de todos los cartageneros y cartageneras".

"Quizá el señor López todavía no ha superado que no es el alcalde de Cartagena; y Cartagena no le quiere: quiere al PP y a su alcaldesa", según González Terol, quien ha insistido en mostrar "todo el apoyo" de la dirección nacional y regional del PP a Arroyo, así como el "reconocimiento al trabajo que convierte a una de las ciudades más importantes gobernadas por el PP en España, en la figura de su alcaldesa".

Tanto es así que ha recordado que Arroyo forma parte "desde hace muy poco tiempo" de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) tras ser designada por el PP, con el fin de que "aquello que está haciendo en Cartagena sea exportable a otros muchos municipios y ciudades del conjunto del país".