El PP reclama un catálogo de enfermedades subacuáticas para extremar la seguridad en el sector del buceo

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Murcia, Antonio Luengo, ha reclamado en la Cámara Alta la elaboración de un catálogo actualizado de enfermedades profesionales específicas del sector del buceo, tanto recreativo como profesional, para extremar la seguridad de los practicantes de esta actividad. Lo hizo a través de una moción presentada esta mañana apoyada por sus compañeros de bancada José Ramón Díez de Revenga, Antonia López y Francisco Bernabé.

"Han sido ya varias las ocasiones que lo hemos solicitado ya en el Senado sin obtener respuesta alguna del Gobierno. Creemos que resulta imprescindible que la Cámara Alta defina con contundencia su compromiso con la mejora de las condiciones laborales del colectivo de buceadores", ha explicado Luengo.

En su opinión, el Ejecutivo central de Pedro Sánchez "está más pendiente de contentar a sus socios independentistas, con concesiones de cualquier tipo, para seguir en La Moncloa, que de gobernar por y para los ciudadanos".

El sector del buceo, de suma importancia para la economía de la Región de Murcia, está asociado con enfermedades y trastornos relacionados con la presión del agua y el uso de gases comprimidos (enfermedades disbáricas) como la enfermedad por descompresión y barotraumas, pero también con otras condiciones médicas como el ahogamiento, la hipotermia o lesiones por organismos marinos.

A lo largo de la XIV Legislatura, el Grupo Parlamentario Popular lideró diversas iniciativas parlamentarias encaminadas a "dignificar y mejorar" las condiciones laborales del colectivo de buceadores, tanto recreativos como profesionales. Pero "el Gobierno ha optado por el inmovilismo", porque según Luengo, "a pesar del mandato parlamentario y de la urgencia manifiesta de las reformas planteadas, el Ejecutivo no ha llevado a cabo las medidas aprobadas".

CENSO OFICIAL Y FIABLE

Luego ha recriminado también que "no se ha avanzado en la elaboración de un catálogo actualizado de enfermedades profesionales específicas del buceo, ni se ha establecido un censo oficial y fiable de profesionales del sector que permita un seguimiento eficaz de sus condiciones laborales y sanitarias".

Esta pasividad gubernamental, ha argumentado, "deja en situación de vulnerabilidad a trabajadores que desempeñan su labor en condiciones extremas, sometidos a riesgos físicos y fisiológicos que exigen una atención especial y una respuesta institucional a la altura de su compromiso".

La moción se completa con la petición que mejorar la coordinación con las Comunidades Autónomas para establecer un censo actualizado y fiable de los profesionales dedicados al buceo en todas sus modalidades. La intención es facilitar con ello "un mejor seguimiento de sus condiciones laborales y sanitarias y fortaleciendo así la protección integral del colectivo", concluyó el senador.