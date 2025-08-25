El PP reclama un impulso a la creación de empresas que gestionen y reutilicen los residuos de la construcción

PP exige al Gobierno "acabar con el agravio" y reconocer a Guardia Civil y Policía Nacional como profesiones de riesgo - PPRM

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha presentado una moción por la que insta al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a fomentar la creación de empresas que gestionen los Residuos para la Construcción y Demolición (RCD), según informaron fuentes del PP en un comunicado.

La iniciativa también solicita una apuesta por modificar la normativa sobre derribos y rehabilitación de edificaciones antiguas y de residuos procedentes de la obra civil, con el consenso e implicación del sector, al objeto de gestionar correctamente estos materiales, fomentar su reutilización y preservar el medioambiente.

El diputado del PP Alfonso Fernando Cerón ha explicado que "España está a la cola de Europa en la reutilización y reciclaje de RCD, y la Región de Murcia no puede quedarse atrás. Necesitamos mejorar nuestra normativa para dar una segunda vida a estos materiales y reducir el impacto ambiental".

Cerón ha comentado que en España sólo se reciclan 4 de cada 10 residuos, una cifra "muy por debajo de la media europea y lejos de países como Alemania, que alcanza un 67,8% de reciclaje". Un porcentaje "importante" de esos residuos son RCD, cuya valorización, reutilización y gestión adecuada "permitiría reducir las materias primas vírgenes a utilizar en nuevas actuaciones".

El parlamentario 'popular' ha alertado de que en la Región de Murcia solo existe una empresa especializada en la gestión de RCD procedentes de demoliciones, lo que resulta, a su juicio, "claramente insuficiente".

Por ello, el PP ha propuesto fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales en este ámbito, incrementando la oferta y mejorando la capacidad de reciclaje, así que promover la investigación para tratar esos residuos e impulsar su utilización en nuevas obras.

"Una simple ventana de aluminio puede transformarse en una nueva botella, y así con muchos de los materiales que hoy se desperdician. Apostamos por una economía circular también en el sector de la construcción", ha concluido el diputado.