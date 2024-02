El PP urge a Sánchez a "trabajar" para apoyar a los agricultores y dejar de "criminalizar" al sector primario

MURCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Antonio Luengo ha reclamado este viernes al Gobierno central que "se ponga a trabajar" para revertir la situación de los agricultores y ganaderos de España, marcada por el "hartazgo" y el "abandono" al que están sometidos por parte del presidente, Pedro Sánchez, y "deje de criminalizar" al sector primario a través de sus políticas.

Luengo ha hecho estas declaraciones junto a representantes 'populares' en las Cortes Generales y en la Asamblea Regional de Murcia, en el marco de una rueda de prensa en la que en primer lugar ha expresado, en nombre del PP murciano, sus condolencias a los familiares de las víctimas del incendio originado este jueves en Valencia.

El parlamentario ha querido además mostrar "la solidaridad y el apoyo de la familia del Partido Popular a los agricultores y ganaderos que lo están pasando realmente mal" debido, ha dicho, a que "Pedro Sánchez lleva ya casi seis años olvidando al sector primario", que ha definido como "importantísimo y esencial" para la economía nacional y de la Región de Murcia.

"Frente a esa inacción y pasividad" de Sánchez, Luengo ha destacado la actuación del PP, que el pasado miércoles elevó al Senado una moción que resultó aprobada, pese al voto en contra del PSOE, para instar al Ejecutivo central a impulsar medidas "de forma urgente" con el fin de "revertir la situación que están sufriendo nuestros agricultores y ganaderos" y "garantizar su supervivencia".

Entre las medidas planteadas por los 'populares' figuran la simplificación de la burocracia, la eliminación del IVA de alimentos como la carne, el pescado, los derivados lácteos y las conservas y la flexibilización de la Política Agraria Común que "tanto el presidente Sánchez como el ministro Planas celebraban hace poco".

Otras de las propuestas aprobadas en la Cámara Alta son la puesta en marcha de un Pacto Nacional del Agua, porque "no es normal que frente a todas las amenazas no tengan la seguridad de disponer del agua que necesitan para poder sacar adelante sus cosechas", así como una modificación del seguro agrario, para impulsar un modelo "que permita a los agricultores y ganaderos dormir tranquilos".

Para Luengo, "lo que no es normal" es que los trabajadores del campo "estén siempre con el corazón en vilo porque no saben si una inclemencia climatológica va a destrozar sus cosechas y no tienen ninguna herramienta para poder asegurarlas y tener la cobertura adecuada que necesitan".

Además, el PP planteó en su iniciativa la indemnización a los agricultores, a los ganaderos y a los transportistas que "padecieron esa presión por parte de los piquetes franceses en la huelga que se produjo hace apenas dos semanas" en el país galo.

LOS AGRICULTORES, "PRINCIPALES DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE"

Por otro lado, Luengo ha querido poner en valor que los agricultores y los ganaderos de la Región "son los principales defensores del medio ambiente", como "han demostrado siempre". Por eso, ha manifestado, "debemos poner en valor ese trabajo, ese esfuerzo, ese compromiso y esa responsabilidad".

Al hilo, ha mostrado un sensor empleado por "muchos de los agricultores de nuestra tierra" para analizar la savia que circula por el tronco del árbol y así "saber qué necesidades hídricas tiene la planta y aportarle el agua exacta que requiere en cada momento".

"Eso es agricultura sostenible de precisión; y es fruto del compromiso y de la responsabilidad que están demostrando nuestros agricultores", quienes "llevan años invirtiendo en investigación, en innovación, en tecnificación y, lo que es más importante, aplicando esas medidas en sus explotaciones", ha apostillado el senador del PP.

Luengo ha lamentado que el Gobierno de España, "en vez de poner en valor ese trabajo y esfuerzo que están haciendo los agricultores, a lo único que se dedica es a criminalizarles".

"Desde el Partido Popular le pedimos al Gobierno de Sánchez que se ponga a trabajar, que los escuche, que trabaje junto a nosotros, junto a los agricultores y ganaderos, para poderles garantizar esa competitividad, esa rentabilidad, para poder permitirles seguir produciendo alimentos. Y si no quiere trabajar, que no trabaje, pero que se aparte y que no estorbe", ha añadido.

Preguntado sobre las políticas verdes de Europa, el parlamentario del PP ha dicho que "en un momento de la historia" el partido se adhirió a la Agenda 2030 porque constituía "una declaración de intenciones" cuyo objetivo era "garantizar el alimento en todos los puntos del mundo". Sin embargo, el Gobierno de España ha llevado "al extremo" esas medidas.

Asimismo, ha indicado que el PP "es el principal partido que ha puesto en valor al agricultor como una herramienta para absorber CO2" y compensar las emisiones a la atmósfera. "La agricultura y la ganadería que se lleva a cabo en nuestro país y en la Región de Murcia ha demostrado ser capaz de absorber gran parte de las emisiones que producen otras actividades", ha enfatizado.

LEY DEL MAR MENOR

Respecto a la Ley del Mar Menor, Luengo ha agradecido "el esfuerzo" que han hecho los agricultores del Campo de Cartagena al sufragar "ellos mismos" inversiones "muy importantes" como la colocación de sensores de humedad para "garantizar que no haya ni un solo litro de agua, cuando riegan, que pueda percolar y pueda ejercer algún tipo de efecto significativo sobre la tierra y el acuífera".

"No hay ni un solo invernadero el cual no disponga de los sistemas de recogida de agua tal y como dice la norma; han demostrado ese compromiso, esa responsabilidad", ha comentado Luengo, para quien los agricultores "están aplicando de forma responsable" la normativa regional.

Ha precisado que, en cualquier caso, "lo que le preocupa a los agricultores no es la Ley del Mar Menor", sino que, de forma paralela, "el Gobierno de España impuso de forma totalmente unilateral unas medidas cautelares que son mucho más restrictivas" y que "sí están asfixiando a muchos agricultores".

"Lo que no es normal es que cualquier agricultor esté sufriendo dos normativas paralelas. Si hay una norma que ha salido del consenso, que ha salido de la unión, lo que no es normal es que de forma unilateral el Gobierno de España quiera imponer otra normativa como son las medidas cautelares, de ahí que una de las peticiones que se hacía era precisamente a la gobierno de España que convergiera las dos normas en una, es decir, que hubiera una única norma", ha concluido.