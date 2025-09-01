El precio del alquiler sube un 5,7% en el último año en la Región de Murcia, segundo menor ascenso por CCAA

Archivo - Escaparate de una inmobiliaria - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler ha aumentado un 5,7% en el último año en la Región de Murcia, lo que representa el segundo menor ascenso de todas las comunidades autónomas, según el último informe publicado por idealista.

En concreto, el precio en la Región se ha situado el pasado agosto en 9,1 euros por metro cuadrado, un 1,1% menos que el mes anterior, aunque un 3,3% más que en el trimestre pasado.

Por su parte, en la ciudad de Murcia el precio del alquiler ha ascendido a los 9,3 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida anual del 5,2%, si bien en comparación con el mes anterior ha caído un 0,7%.

En el conjunto de España, agosto se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler del 10,5%, hasta alcanzar los 14,5 euros por metro cuadrado.

El precio se ha mantenido sin alteraciones en los tres últimos meses y ha registrado una bajada del 0,4% con respecto a julio.

Las rentas han subido en todas las regiones españolas en los últimos 12 meses, salvo en el caso de Extremadura, donde los caseros piden un 0,1% menos por alquilar sus viviendas.

Castilla-La Mancha ha liderado las subidas (13,5%), seguida de la Comunidad de Madrid (12,3%), Andalucía (12%) y La Rioja (11,5%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de Comunitat Valenciana (9,6%), Aragón (9,5%), Castilla y León (9,1%), Asturias (9%), Cataluña (8,7%), Galicia (7,6%) y Canarias (7,4%).

Los menores aumentos en el último año se han dado en Islas Baleares (4,9%), Región de Murcia (5,7%), Euskadi (5,8%), Cantabria (5,9%) y Navarra (6,1%).

La Comunidad de Madrid y Baleares, con 20,5 y 19,4 euros por metro cuadrado, respectivamente, han sido las comunidades con el precio más elevado. En el lado opuesto han figurado Extremadura (7,3 euros) y Castilla-La Mancha (8,1 euros), que son las más económicas.

CAPITALES

Hasta 47 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a agosto del año pasado, con las únicas excepciones de Soria (-0,3%) y Cuenca (-0,1%), donde las rentas han bajado durante el último año.

El incremento más pronunciado ha sido el de Segovia, donde las expectativas de los caseros han ascendido un 19,6%, seguida de las subidas de Teruel (18,9%), Zamora (18,8%), Ourense (15,8%) y León (15,6%).

Por el contrario, San Sebastián (1,5%) ha sido la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de Vitoria (3,7%), Lleida (3,7%) y Pamplona (3,9%). Además, se han incremento en Madrid (11,6%), Sevilla (9,5%), Bilbao (8%), Alicante (7,6%), Valencia (7,6%), Barcelona (6,8%), Málaga (6,8%) y Palma (4%).

Barcelona continúa como la capital con los alquileres más caros, con un precio de 23,1 euros por metro cuadrado, seguida de Madrid (22,2 euros), San Sebastián (18,4 euros), Palma (18 euros), Málaga (15,5 euros), Valencia (15,3 euros) y Bilbao (15 euros).

Por su parte, Ciudad Real (7,6 euros por metro cuadrado) y Lugo, Zamora, Cuenca y Cáceres (7,9 euros en los cuatro casos) son las capitales con la renta más económica.