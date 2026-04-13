El precio medio de los coches usados en la Región de Murcia se sitúa en 12.510 euros en marzo, un 2,3% más

Archivo - Vehículos a la venta en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de los turismos de segunda mano en la Región de Murcia registró un incremento interanual del 2,3% durante el mes de marzo, hasta situarse en 12.510 euros, y se mantiene por debajo de la media nacional, donde el coste alcanzó los 13.610 euros tras un encarecimiento del 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

En la comparativa con el mes de febrero de 2026, el mercado regional experimentó un repunte del 0,8%, un dato superior al incremento del 0,4% registrado en el conjunto de España, según los datos aportados por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El sector de los vehículos de más de ocho años de antigüedad alcanzó un precio medio de 10.152 euros en la comunidad, lo que supone una subida anual del 4,1%. El peso de estos turismos sobre el total del mercado de segunda mano en la Región alcanzó el 71,2%, frente al 62,8% registrado en la media nacional.