El precio de la vivienda de obra nueva crece un 11,6% en la Región de Murcia en 2025, según Tinsa

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El valor medio de la vivienda de obra nueva en la Región de Murcia se situó en 2.027 euros por metro cuadrado en 2025 tras experimentar un incremento anual del 11,6% en términos nominales, según un informe elaborado por el Servicio de Estudios de Tinsa.

La ciudad de Murcia lideró los precios en la provincia con un valor de 2.207 euros por metro cuadrado y una revalorización anual del 10,5%, una cifra que sitúa a la capital a menos de un 10% de distancia respecto a los máximos históricos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de 2007.

El municipio de Cartagena registró un precio medio de 2.069 euros por metro cuadrado y mantiene una trayectoria de crecimiento más moderada con un avance anual del 3,9% nominal, que refleja una estabilización frente a la fuerte demanda detectada en otros puntos del arco mediterráneo.

Lorca presenta la situación opuesta al resto de la Región con una caída de los precios del 6,5% anual que sitúa su valor medio en 1.302 euros por metro cuadrado, lo que posiciona a esta localidad entre las pocas de España que todavía se encuentran en niveles mínimos de las últimas dos décadas.

ESFUERZO PARA COMPRAR UNA VIVIENDA

Según el informe proporcionado por Tinsa, el esfuerzo teórico de compra para acceder a una vivienda de obra nueva en la Región de Murcia requiere el 38% de la renta disponible de un hogar medio, una tasa que varía ligeramente entre el 40% de Cartagena y el 37% de la capital murciana frente al 25% necesario en el municipio lorquino.

La vivienda a estrenar en la ciudad de Murcia es un 65% más cara que la de segunda mano, una brecha de valor que supera la media de las capitales de provincia españolas y que subraya la escasez de oferta residencial de nueva construcción frente a la alta demanda actual.

La Región de Murcia se confirma junto a provincias vecinas como Alicante y Valencia, como uno de los focos principales de actividad inmobiliaria del país al concentrar uno de los mayores volúmenes de compraventas de vivienda nueva dentro del mercado nacional durante el último ejercicio.