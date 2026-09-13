Preparado un dispositivo de limpieza, con 80 operarios y 32 vehículos, para la jornada de la Romería de la Fuensanta

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia se prepara para uno de los días grandes de sus fiestas, la Romería de la Virgen de la Fuensanta. Para garantizar que la ciudad, el recorrido y el entorno del Santuario se mantengan en las mejores condiciones durante esta jornada, el Ayuntamiento de Murcia, junto a la empresa concesionaria PreZero, ha preparado un dispositivo especial de limpieza que movilizará a más de 80 operarios y 32 vehículos especializados y que se desarrollará antes, durante y después de la celebración.

El concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén, ha destacado que "hemos preparado un dispositivo ágil y minucioso para que Murcia ofrezca su mejor imagen durante el día grande de nuestras fiestas. No obstante, para lograr la preservación de nuestro entorno natural, es indispensable combinar este esfuerzo institucional con el compromiso cívico de todos los ciudadanos".

Durante la jornada central del martes 15 de septiembre, los trabajos se intensificarán desde primera hora. Tras la tradicional misa, equipos especializados en hidrolimpieza actuarán en el entorno de la Catedral, la Plaza Belluga y La Glorieta para retirar de forma inmediata los restos de cera.

Simultáneamente, un dispositivo de actuación rápida acompañará a la comitiva durante todo el recorrido hacia el monte. Este equipo garantizará el vaciado continuo de papeleras y la recogida ininterrumpida de residuos al paso de los romeros.

Estos trabajos se complementan con las labores de adecuación viaria, que continuarán el miércoles día 16. Un equipo específico, apoyado por maquinaria pesada (camiones cuba, barredoras de gran capacidad y vehículos multilift), trabajará de forma intensiva en las zonas asfaltadas, la explanada del Santuario y los viales de acceso a la Fuensanta para devolver a estas vías públicas su estado óptimo de limpieza de forma ágil y eficaz.

ASEOS Y REFUERZOS PARA LAS ZONAS DE MAYOR AFLUENCIA

El dispositivo contará además con 130 aseos portátiles distribuidos estratégicamente en los puntos de mayor concentración de personas, que dispondrán de mantenimiento continuo durante la jornada. Asimismo, se reforzará la instalación de puntos de recogida selectiva en las principales zonas de descanso, especialmente en jardines y puntos de parada situados en la pedanía de Algezares.

El operativo incorporará también tratamientos de higienización y desodorización basados en tecnología biodegradable, con agentes enzimáticos que favorecen la degradación natural de la suciedad y la neutralización de olores.