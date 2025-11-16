Previsión meteorológica para este domingo, 16 de noviembre: cielos nubosos de nubes medias y altas

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 16 de noviembre, cielos muy nubosos con probables chubascos ocasionales durante la madrugada, disminuyendo durante la mañana a poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas.

Las temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso. Vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente oeste durante las horas centrales. Intervalos fuertes de suroeste en el litoral durante la madrugada.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 22 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.