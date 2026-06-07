Previsión meteorológica para este domingo, 7 de junio: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales

MURCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo, 7 de junio, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales.

Temperaturas con pocos cambios o localmente en descenso. Vientos del este, moderados en el litoral y flojos con intervalos moderados en el interior.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 27 de máxima en Cartagena; 14 de mínima y 28 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 30 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 29 de máxima en Yecla; y 20 de mínima y 31 de máxima en la ciudad de Murcia.