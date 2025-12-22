Previsión meteorológica para este lunes, 22 de diciembre: cielos con intervalos nubosos y temperaturas en descenso

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 22 de diciembre, cielos con intervalos nubosos.

Las temperaturas en descenso. Heladas débiles a moderadas en el interior. Vientos flojos a moderados de componente oeste.

En concreto, se esperan 6 grados de temperatura mínima y 14 de máxima en Cartagena; -1 de mínima y 9 de máxima en Caravaca de la Cruz; 2 de mínima y 12 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 8 de máxima en Yecla; y 5 de mínima y 13 de máxima en la ciudad de Murcia.