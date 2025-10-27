Previsión meteorológica para este lunes, 27 de octubre: cielos muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 27 de octubre, cielos muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nubosos al final de la tarde.

Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 19 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 16 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 11 de mínima y 20 de máxima en Yecla; y 17 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.