Previsión meteorológica para este lunes, 29 de diciembre: cielos muy nubosos y precipitaciones moderadas

MURCIA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 29 de diciembre, cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones moderadas dispersas, con probabilidad de ser localmente fuertes en el entorno del Mar Menor.

Las temperaturas mínimas en descenso; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en el Noroeste. Vientos flojos de componente este, ocasionalmente moderados en el litoral; tendiendo a quedar flojos de componente oeste al final del día.

En concreto, se esperan 10 grados de temperatura mínima y 16 de máxima en Cartagena; 2 de mínima y 12 de máxima en Caravaca de la Cruz; 5 de mínima y 14 de máxima en Lorca; 2 de mínima y 12 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 16 de máxima en la ciudad de Murcia.