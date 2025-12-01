Previsión meteorológica para este lunes, 1 de diciembre: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales

MURCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 1 de diciembre, Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales.

Las temperaturas con pocos cambios. Vientos entre flojos y moderados de componente norte.

En concreto, se esperan 11 grados de temperatura mínima y 18 de máxima en Cartagena; 3 de mínima y 16 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 18 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 15 de máxima en Yecla; y 8 de mínima y 18 de máxima en la ciudad de Murcia.