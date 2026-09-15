Previsión meteorológica para este martes, 15 de septiembre: cielos poco nubosos o despejados y temperaturas estables

MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 15 de septiembre, cielos poco nubosos o despejados, sin descartar nubes bajas y brumas matinales en el litoral.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ascenso en el interior y con pocos cambios o localmente en descenso en el litoral. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de componente sur por la tarde, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 18 grados de temperatura mínima y 30 de máxima en Cartagena; 15 de mínima y 34 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 32 de máxima en Lorca; 14 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 18 de mínima y 35 de máxima en la ciudad de Murcia.