Previsión meteorológica para este martes, 26 de agosto: cielos poco nubosos y máximas en ascenso

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 26 de agosto, cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, donde no se descartan tormentas aisladas. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables tendiendo a componente este, con intervalos moderados por la tarde.

En concreto, para esta jornada se esperan 26 grados de temperatura mínima y 33 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 36 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.