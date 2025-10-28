Previsión meteorológica para este martes, 28 de octubre: cielos con intervalos nubosos y temperaturas estables

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 28 de octubre, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, aumentando a cubiertos durante la tarde, con precipitaciones débiles.

Las temperaturas permanecerán sin cambios en general, si bien las mínimas podrán ir en ligero descenso. Los vientos soplarán flojos variables con intervalos de componente sur por la tarde.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 23 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 13 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 6 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.