Archivo - Previsión meteorológica para este martes, 8 de septiembre: temperaturas altas en la Vega del Segura - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes, 8 de septiembre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior.

Las temperaturas con pocos cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a componente sur, ocasionalmente moderados.

En concreto, se esperan 22 grados de temperatura mínima y 32 de máxima en Cartagena; 17 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 21 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 19 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 22 de mínima y 39 de máxima en la ciudad de Murcia.