Previsión meteorológica para este miércoles, 5 de noviembre: intervalos nubosos y temperaturas sin cambios

MURCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 5 de noviembre, cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, tendiendo a nubosos de nubes medias y altas por la tarde.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios. Los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a soplar de sureste y ocasionalmente moderados por la tarde.

En concreto, se esperan 16 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 21 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 23 de máxima en Lorca; 7 de mínima y 20 de máxima en Yecla; y 12 de mínima y 25 de máxima en la ciudad de Murcia.