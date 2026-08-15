Previsión meteorológica para este sábado, 15 de agosto: tormentas, chubascos y temperaturas en descenso

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MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este sábado, 15 de agosto, cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el Campo de Cartagena. Nubosidad de evolución diurna en el interior, con chubascos y tormentas por la tarde, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Las temperaturas en descenso, salvo las máximas del litoral, que ascenderán. Vientos flojos a moderados de componente este, más intensos durante las horas centrales.

En concreto, se esperan 25 grados de temperatura mínima y 35 de máxima en Cartagena; 18 de mínima y 33 de máxima en Caravaca de la Cruz; 22 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 20 de mínima y 35 de máxima en Yecla; y 23 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.