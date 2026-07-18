Previsión meteorológica para este sábado, 18 de julio: cielos nubosos y temperaturas máximas en descenso

MURCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 18 de julio, cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del norte de la región, con tormentas por la tarde que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro.

Las temperaturas mínimas registrarán cambios ligeros; máximas en descenso. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente este.

La Aemet ha establecido aviso amarillo por altas temperaturas que estará vigente desde las 13.00 hasta las 20.59 horas en toda la Región. De forma paralela, activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas a partir de las 16.00 y hasta las 21.59 horas en el Altiplano y el Noroeste.

En concreto, se esperan 23 grados de temperatura mínima y 34 de máxima en Cartagena; 21 de mínima y 37 de máxima en Caravaca de la Cruz; 24 de mínima y 37 de máxima en Lorca; 22 de mínima y 37 de máxima en Yecla; y 25 de mínima y 37 de máxima en la ciudad de Murcia.