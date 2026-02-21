Previsión meteorológica para este sábado, 21 de febrero: cielos poco nubosos o despejados, sin descartar brumas

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 21 de febrero, cielos poco nubosos o despejados, sin descartar brumas matinales en el litoral.

Las temperaturas en ligero descenso o sin cambios; salvo mínimas en ascenso en la mitad suroccidental de la Región. Vientos flojos variables.

En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 5 de mínima y 20 de máxima en Caravaca de la Cruz; 7 de mínima y 21 de máxima en Lorca; 4 de mínima y 19 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 22 de máxima en la ciudad de Murcia.