Previsión meteorológica para este sábado, 1 de noviembre: cielos con intervalos nubosos y temperaturas estables

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 1 de noviembre, cielos con intervalos nubosos de nubes altas e intervalos de nubes bajas matinales en el Campo de Cartagena.

Las temperaturas registrarán pocos cambios y los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados del suroeste en el Campo de Cartagena.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 9 de mínima y 24 de máxima en Caravaca de la Cruz; 12 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 9 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 27 de máxima en la ciudad de Murcia.