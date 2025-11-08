Previsión meteorológica para este sábado, 8 de noviembre: cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y bajas

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 8 de noviembre, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, e intervalos de nubes bajas matinales en las sierras.

Las temperaturas mínimas en ascenso; máximas sin cambios o en descenso en el interior y en ascenso en el litoral. Vientos moderados del noroeste, con intervalos fuertes en el interior y con rachas muy fuertes en zonas altas.

En concreto, se esperan 15 grados de temperatura mínima y 24 de máxima en Cartagena; 8 de mínima y 18 de máxima en Caravaca de la Cruz; 11 de mínima y 22 de máxima en Lorca; 8 de mínima y 17 de máxima en Yecla; y 13 de mínima y 23 de máxima en la ciudad de Murcia.