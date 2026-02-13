Prisión provisional para el acusado de retener durante dos años a una mujer en Murcia

Archivo - El individuo acusado de retener en contra de su voluntad durante dos años a una mujer pasa a disposición judicial - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Murcia ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del individuo acusado de retener en contra de su voluntad durante dos años a una mujer, que constaba como desaparecida en Murcia.

El investigado fue arrestado por agentes policiales y trasladado a sede judicial, donde ha prestado declaración asistido de letrado como presunto autor de los delitos de detención ilegal y malos tratos, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

Tras oír a las partes, la instructora ha considerado procedente la adopción de la medida cautelar privativa de libertad, acordando el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, por la gravedad de los hechos y tras apreciar riesgo de reiteración delictiva, fuga y destrucción de pruebas.

En la misma causa ha sido puesta a disposición judicial una segunda detenida, a la que se le atribuye, con carácter indiciario, un delito de encubrimiento en relación con los hechos investigados.

Tras su comparecencia, la magistrada ha acordado su puesta en libertad provisional. No obstante se ha impuesto como medida cautelar una orden de alejamiento respecto de la víctima.

Con carácter previo a la comparecencia de los investigados, la instructora ha tomado declaración a la víctima, quien ha denunciado haber permanecido retenida durante aproximadamente dos años en el contexto de los hechos que se investigan. Para ella se ha establecido una orden de protección del primer detenido, con las medidas de prohibición de acercamiento y comunicación.

Las actuaciones se siguen por los trámites de diligencias previas por los presuntos delitos de detención ilegal y los delitos continuados de malos tratos, amenazas, coacciones y agresión sexual.

La magistrada ha acordado la declaración de un tercer investigado y testigos y ha solicitado un informe forense para evaluar las lesiones psicológicas y físicas de la víctima, entre otras diligencias.