El programa regional de protección a la infancia detecta un 44% más de posibles casos de maltrato

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa de Prevención y Atención al Maltrato Infantil de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha permitido la detección temprana de 1.560 posibles casos de maltrato infantil en lo que va de año, notificaciones de sospecha que superan en un 44 por ciento a las registradas el año pasado.

Este incremento responde a la detección precoz y la intervención a partir de un refuerzo de la capacitación y la coordinación que ofrecen los más de 10.000 profesionales implicados en la protección de los menores, que actúan con rapidez para prevenir situaciones de riesgo.

La cooperación es esencial para agilizar la respuesta, lo que queda establecido en los protocolos de actuación. En los equipos intervienen diferentes agentes, como fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales del ámbito educativo o del sanitario, que actúan como vigilantes de posibles casos de maltrato siguiendo unas pautas de coordinación para actuar en caso de observar indicios significativos.

La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, destacó, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que "gracias a estos equipos estamos desarrollando una importante labor de prevención, que nos permite detectar a tiempo cualquier señal que pueda indicar que se está dando un caso de maltrato, momento en el que estos profesionales informan y actúan.

Se trata de una red de protección, que integra los ámbitos educativo, sanitario, judicial o de seguridad, que permite responder de forma más efectiva ante cualquier caso sospechoso, a partir de una actuación coordinada".

Además, señaló que "el Ejecutivo refuerza esa detección temprana con formación continua y específica. Desde la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación se desarrolla un Programa de Maltrato Infantil, en diferentes ámbitos profesionales para detectar cualquier posible caso".

Y añadió que "desde el Gobierno regional se ha fortalecido el sistema de protección, con recursos específicos, como los dispositivos ECOS, situados entre la atención primaria y la especializada, que permiten intervenir de forma ágil y coordinada con familias vulnerables para evitar la cronificación de situaciones de riesgo".

En esa labor de vigilancia para identificar indicadores de situaciones de riesgo hay que destacar que el principal canal de notificación procede de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con cerca de un 60 por ciento de avisos. Desde el ámbito educativo se ha registrado un 17,5 por ciento, y del sanitario, un 13,2 por ciento.

El tipo de maltrato más notificado es la negligencia, con un 60 por ciento de los casos. Situaciones que, una vez detectadas, son atendidas por los profesionales de servicios sociales para intervenir a fin de garantizar la protección de los menores.

Los casos que responden a una negligencia son menos visibles, pero pueden indicar situaciones de riesgo. Se trata de indicadores como falta de higiene en los menores, absentismo escolar o desnutrición.