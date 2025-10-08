El PSOE acusa al PP de "mantener secuestrada" la Asamblea Regional y exige reactivar la actividad parlamentaria

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha acusado al Partido Popular de "mantener secuestrado" el Parlamento autonómico, que ,según ha denunciado, es el único de toda España que no ha retomado su actividad ordinaria tras el parón estival.

"El Partido Popular ha secuestrado la Asamblea Regional. Es el único parlamento autonómico que aún no ha reanudado su actividad ordinaria tras el verano. Una situación intolerable", ha afirmado Fernández, quien ha reclamado al Ejecutivo de Fernando López Miras que "dé la cara y rinda cuentas ante la ciudadanía".

La diputada socialista ha advertido de que mientras el PP "mantiene el bloqueo", los problemas de la Región "no dejan de crecer". En este sentido, ha señalado que "las mujeres sin cita para una mamografía han aumentado un 33% en solo seis meses" y que la Comunidad "sigue siendo una de las que más tarda en tramitar la dependencia".

Ante esta "parálisis institucional", el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la convocatoria urgente de la Diputación Permanente para celebrar un pleno de control al Gobierno regional. Fernández ha recordado que su grupo ya propuso en septiembre la celebración de un debate monográfico contra el racismo y la xenofobia, "una iniciativa a la que PP y Vox se negaron".

"El PP no quiere dar la cara ni explicar su falta de gestión. Señor López Miras, se acabó la fiesta. Deje de mentir, deje de inventar bulos y póngase a trabajar por la Región de Murcia", ha pedido la socialista.