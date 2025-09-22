PSOE advierte de golpes de calor en profesores y niños y acusa a López Miras de "maltratar a la comunidad educativa"

Critica que el Gobierno regional" no haya hecho nada durante este verano y la situación de junio se ha vuelto a repetir en septiembre"

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha denunciado que el PP y el presidente Fernando López Miras "están maltratando a los niños y profesores, a toda la comunidad educativa, al permitir que tengan que soportar temperaturas superiores a los 30 grados en las aulas durante más de cuatro meses al año en los centros públicos de la Región", con casos de golpes de calor y mareos.

Fernández ha hecho estas declaraciones a las puertas del IES San Juan de la Cruz, en Caravaca, junto al concejal socialista en este municipio José Antonio Pérez, donde ha asegurado que lo que pretende el PP es "desmantelar y deteriorar la educación pública en todos los centros de la Región, en favor de la privada".

A su juicio, "es una cuestión que el Gobierno regional del PP está llevando a cabo en educación, en sanidad, con los bomberos forestales y en todos los servicios públicos esenciales en la Región de Murcia", ha lamentado.

En este sentido, ha recordado que el pasado julio, la Asamblea Regional "aprobó una moción del Grupo Parlamentario Socialista en la que exigía a la Consejería de Educación que tomara medidas para solucionar este problema de cara a septiembre".

"Pero el Gobierno regional, durante este verano, no ha hecho absolutamente nada y la situación de junio se ha vuelto a repetir en septiembre. Se trata de una situación que ha venido para quedarse, ya que la crisis climática va a ir a más y, si el PP y el Gobierno regional no toman medidas, volveremos a tener esta situación en mayo y junio de este curso", ha advertido.

Fernández ha insistido en que "se están dando casos entre de mareos y golpes de calor en profesores y niños, que han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios".

La portavoz socialista ha exigido al Gobierno regional que "tome medidas de manera inmediata para evitar que los niños tengan que soportar temperaturas superiores a los 30 grados en las aulas de los centros educativos de la Región".

También ha reiterado que el PSOE va a tomar todas las medidas a su alcance para solucionar este problema, como, por ejemplo, "levar a la Inspección de Trabajo está situación, como anunció el delegado del Gobierno y secretario general del PSRM, Francisco Lucas, porque no se puede estar trabajando por encima de los 30 grados".

Finalmente, ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia del consejero de Educación para que explique "por qué no ha cumplido la moción que se aprobó el pasado julio en la Asamblea Regional y por qué está dando lugar a que todos los años el comienzo del curso escolar sea una vergüenza en Murcia".