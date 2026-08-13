El PSOE de Cartagena reclama la aperturas de las habitaciones afectadas en el incendio del Hospital Santa Lucía

1110455.1.260.149.20260813123343 Archivo - Bomberos trabajando en la extinción del incendio del Hospital de Santa Lucía en Cartagena - MARTÍN C./EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Cartagena Pedro Contreras ha reclamado la aperturas de las habitaciones que resultaron afectadas en el incendio de la fachada del Hospital Santa Lucía de la ciudad portuaria producido el 26 de noviembre.

Contreras ha criticado el "silencio" de la alcaldesa, Noelia Arroyo. "Las habitaciones continúan cerradas a pesar de que el Ayuntamiento y el Gobierno regional aseguraron que abrirían en junio", ha lamentado el edil, según han informado desde la formación.

En este sentido, el socialista ha afirmado que esta situación "genera una serio problema para los cartageneros y para todos los pacientes que dependen del Área 2 de Salud, ya que cada habitación cerrada supone más presión asistencial, más colapso, más demoras en las intervenciones quirúrgicas y más camas en los pasillos".

Para Contreras este "no es un hecho aislado" sino que es "la consecuencia de años de abandono de la sanidad pública en Cartagena". El concejal ha exigido una "solución definitiva" para la fachada del centro y "no simples parches y un mantenimiento insuficiente para un hospital de referencia".

Por eso, desde la formación piden, además de la apertura de las habitaciones, un calendario público y vinculante para su puesta en funcionamiento, un plan urgente para reducir las listas de espera, la recuperación del Hospital del Rosell con plena actividad asistencial y las inversiones necesarias para garantizar infraestructuras sanitarias seguras y de calidad.