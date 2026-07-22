PSOE cree que el decreto de vivienda del Gobierno regional es un "pelotazo urbanístico"

El diputado regional del PSOE, Miguel Ortega, tras la Diputación Permanente en la que se ha convalidado el Decreto-Ley de Vivienda Asequible de la Región de Murcia - PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El diputado regional socialista Miguel Ortega ha afirmado que el decreto de vivienda del Gobierno regional que se ha convalidado este miércoles en la Asamblea Regional "es un pelotazo urbanístico más de López Miras disfrazado de política social, y no va a conseguir que un joven o una familia pueda comprar o alquilar una vivienda más barata".

Ortega ha remarcado que el precio de la vivienda en la Región se ha disparado y es la comunidad autónoma en la que más sube. "Es decir, la gestión exclusiva del Gobierno de López Miras ha conseguido que tengamos las mayores subidas del precio de la vivienda de todo el país, y la receta que propone el PP para solucionarlo es seguir haciendo lo mismo".

Ha recordado que durante nueve años de Gobierno de López Miras no ha construido ni una sola promoción pública, y ahora pretende convencer a la ciudadanía de que el problema se solucionará construyendo más, flexibilizando más el urbanismo y facilitando operaciones privadas.

"Este decreto vuelve a poner el foco donde nunca debería estar: en facilitar el negocio y la especulación, en lugar de facilitar vivienda a quien la necesita", ha criticado Ortega, quien ha defendido que no están "en contra de construir más viviendas, pero queremos construirlas para que la gente pueda pagarlas, no para que se haga negocio".

Ha considerado que "el problema de la vivienda no se soluciona solo construyendo, necesitamos más vivienda pública, por eso hemos votado en contra".

En este sentido, ha detallado que este decreto no baja el precio de la vivienda, ni garantiza un parque público permanente, porque vuelve a confiar exclusivamente en que el mercado haga lo que el Gobierno regional lleva nueve años sin querer hacer.

El diputado socialista ha insistido en que este decreto no garantiza el derecho constitucional a una vivienda digna a las familias, ni la emancipación de los jóvenes.

"Sirve para favorecer algún pelotazo urbanístico de algunos señores que tengan bolsas de suelo en las grandes ciudades. Está perfectamente diseñado para hacer negocio", ha lamentado.

Ha destacado que López miras lleva un año diciendo que este decreto iba a ser la solución, pero solo soluciona el negocio a tres colegas. "Con esta ley, ni vivienda pública que baje el precio, ni tope de precios para que los alquileres se puedan pagar, ni ayudas para poder comprar".

Finalmente, ha criticado que el PP y Vox han credo una nueva tipología de vivienda: "la vivienda protegida especulativa, bajando el periodo mínimo de venta de 10 a 5 años y eliminando el precio máximo de compra".