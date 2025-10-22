PSOE denuncia que el PP les impide preguntar a López Miras sobre el cribado del cáncer de mama

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, ha acusado al Partido Popular de "impedir que el presidente López Miras responda sobre la situación de las mamografías en la Región de Murcia", después de que la Mesa de la Asamblea Regional haya rechazado la admisión de una pregunta oral al presidente registrada por el PSOE para la sesión de control de este miércoles.

Fernández ha afirmado que "los tres votos del PP en la Mesa hacen lo que les dice López Miras e interpretan el reglamento a su antojo y voluntad", lo que a su juicio "ha impedido que se pueda celebrar con normalidad una sesión de control que, por cierto, se está celebrando gracias al impulso del Grupo Parlamentario Socialista".

Según ha explicado, la pregunta sobre las mamografías "se registró en tiempo y forma", pero "un problema informático impidió completar el proceso", algo de lo que "ha quedado constancia, aunque el PP en la Mesa ha bloqueado su inclusión en el Pleno". "No sabemos por qué lo ha hecho, pero tenemos claro que están impidiendo que López Miras dé explicaciones sobre la situación del cribado del cáncer de mama en la Región", ha señalado.

La portavoz socialista ha denunciado que "hay 1.500 mujeres esperando para realizarse una mamografía, de las cuales solo 111 tienen cita dentro del plazo de 30 días que estipula la ley, mientras 1.223 siguen sin cita".

A su juicio, se trata de "un problema de gestión y de opacidad", ya que "el PP oculta los datos y no es capaz de dar respuesta a un asunto tan importante como el diagnóstico precoz del cáncer de mama".

Fernández ha recordado que "el PP anunció hace años que la Región sería la primera en ampliar la edad del cribado del cáncer de mama, pero lo ha aplazado al menos hasta 2027", y ha añadido que "cuando se hace una mamografía en un centro concertado, los resultados no se incorporan al historial clínico, por lo que los hospitales deben repetir las pruebas, retrasando los diagnósticos más de tres meses".

"Desde el PSOE vamos a apoyar al Gobierno regional cuando tome medidas que mejoren esta situación, pero si no lo hace, ya hemos presentado iniciativas pidiendo la información que ocultan y un plan de choque para que todas las mujeres de la Región puedan ser citadas dentro del plazo que marca la ley", ha explicado.

La diputada ha animado a las mujeres a "acudir a su centro de salud, exigir que se les atienda en los 30 días que establece la ley, acudir a las llamadas del cribado y hacerlo en la sanidad pública, que es la mejor garantía para un diagnóstico precoz que salva vidas".

Fernández también ha acusado al PP de desmantelar la sanidad pública para beneficiar a la privada, y de "utilizar su mayoría en la Mesa para vulnerar derechos fundamentales de los diputados y actuar con arbitrariedad en la Asamblea Regional".

"Lo que es indignante es que haya 1.223 mujeres que no tienen cita para hacerse una mamografía. Se ocultan los datos y no sabemos qué hay detrás de eso. Lo que falta es voluntad política del Gobierno regional", ha concluido.