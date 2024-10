PSOE exige al Gobierno regional un plan de actuación integral para zonas forestales afectadas por cambio climático

Advierte que las masas forestales de la Región, que representan un 45% de la superficie, "están muriendo a un ritmo alarmante"

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la Asamblea Regional en la que pide al Gobierno regional "la creación de un plan de actuación integral para las zonas forestales afectadas por el cambio climático, con un presupuesto suficiente, y con acciones concretas y urgentes".

Así lo ha anunciado la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, quien ha advertido que las masas forestales de la Región, que representan un 45 por ciento de la superficie, "están muriendo a un ritmo alarmante", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"Nos encontramos en una situación crítica ante un nuevo desastre ambiental en la Región", según Fernández, quien ha explicado que, según el último balance de los técnicos forestales, "más de 16.000 hectáreas de espacios naturales públicos están afectadas, y se han perdido casi 400.000 pinos carrascos, una de las especies más representativas de la Región".

"Este no es solo un problema ambiental, también afecta a nuestra calidad de vida, nuestra economía, nuestra biodiversidad, y el futuro de nuestra Región. Durante años, hemos visto cómo el cambio climático afecta cada vez más a nuestros ecosistemas. Sin embargo, lo que estamos presenciando en nuestros montes y espacios naturales protegidos es una verdadera catástrofe ambiental provocada por una sequía prolongada y las temperaturas extremas que están devastando nuestras zonas forestales", ha explicado.

En este sentido, ha dicho que "es especialmente preocupante la situación de los espacios protegidos de Sierra Espuña, El Valle, Carrascoy y Calblanque, en los que se pueden ver cada vez más zonas marrones de árboles secos y enfermos".

Además, ha indicado que "el debilitamiento de las masas forestales las hace más vulnerables a la aparición de enfermedades y plagas y, por tanto, a la mortandad de árboles". "Y, lo que es peor, el impacto de esta crisis no se limita a los árboles", según Fernández, quien ha señalado que "la fauna que depende de estos ecosistemas también está sufriendo, lo que amenaza con desequilibrar profundamente nuestro entorno natural".

Ante esta situación, ha afirmado que "la inacción y la dejación de funciones del Gobierno de López Miras es inaceptable, ya que sus planes y anuncios han fracasado". "El Gobierno regional lleva un retraso de 30 años para aprobar algunos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN)", ha apostillado.

"Desde el PSOE no podemos permitir que siga pasando el tiempo sin actuar", según Fernández, quien ha advertido que "el cambio climático no espera, y cada día que pasa sin medidas efectivas, estamos más cerca de perder para siempre zonas que forman parte de nuestro patrimonio natural y cultural".

Por eso, ha remarcado que el PSOE ha presentado una moción en la Asamblea Regional "para exigir al Gobierno que actúe ya. Entre las medidas que plantea el PSOE en esta iniciativa, Fernández ha destacado "la puesta en marcha de acciones específicas y urgentes para frenar la degradación en las áreas más afectadas; vigilancia continua en las masas forestales, junto con programas de reforestación que repongan lo que se ha perdido, así como la restauración de los suelos gravemente dañados, y el refuerzo de la capacidad de adaptación de los bosques para resistir a las nuevas condiciones extremas, como consecuencia del cambio climático".

"Este plan es vital, no solo para salvar nuestros bosques, sino también para proteger la biodiversidad y garantizar el futuro de nuestro territorio y de nuestras generaciones", según Fernández, quien ha señalado que "no estamos hablando de un tema menor y sin importancia, no podemos permitir que este desastre se agrave por la inacción del Gobierno regional, tenemos ejemplos en la Región como el Mar Menor".

Finalmente, ha detallado que los bosques "desempeñan un papel esencial en la purificación del aire, la regulación del agua y el control de la erosión del suelo, por lo que perderlos significaría un golpe devastador a la capacidad de sostener un medio ambiente saludable en la Región de Murcia".

"Si no se actúa ahora, el costo de la inacción será irreversible. Nuestro futuro depende de lo que hagamos hoy para proteger nuestro entorno. Exigimos acción, exigimos compromiso, y exigimos resultados. La Región de Murcia no puede permitirse perder más árboles, más ecosistemas, ni más biodiversidad", ha concluido.