PSOE lamenta que Murcia ofrezca una imagen de "pobreza" con "miles y miles de metros cuadrados de solares abandonados"

Publicado 02/11/2018 13:19:58 CET

Reclama "un municipio que pueda vivir del turismo más allá de las cuatro calles del centro"

MURCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia remarca que hay "miles y miles de metros cuadrados de solares abandonados" en el municipio, espacios que se han convertido en "auténticos vertederos y que pueden causar problemas de insalubridad al haber en ellos animales, tanto vivos como muertos, y suponen un claro riesgo de incendios y, de hecho, algunos se han producido últimamente".

Así lo han denunciado este viernes la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Susana Hernández; y el también concejal socialista Enrique Ayuso en una rueda de prensa que han ofrecido en una sala del edificio Moneo que han empapelado con fotografías de solares que "no son atractivas para el perfil del alcalde, José Ballesta, y por ello no aparece en ellas".

A modo de ejemplo, han señalado que en Nonduermas, una pedanía pequeña, "hay 23 de estas parcelas abandonadas" y en Algezares "25". Hacer un recorrido por el municipio "basta para encontrarse con una Murcia que dista mucho de lo que debería ser la séptima capital de España y que más bien proyecta una imagen de "pobreza y atraso", aseveran.

"El alcalde José Ballesta habla de la Murcia de 2030 cuando es incapaz de mantener en condiciones la de 2018. Queremos que nuestro municipio pueda vivir del turismo más allá de las cuatro calles del centro, pero la realidad es otra bien distinta", ha expuesto Hernández.

A este respecto, han señalado que el Ayuntamiento "sabe cuál es la situación y las juntas municipales en muchos casos se han dirigido a los dueños para plantearles la limpieza y que dichos espacios puedan ser adecuados como aparcamientos". Sin embargo, critican que los expedientes "siguen archivándose sin llegar a cumplir la Ordenanza Reguladora de Limpieza y Vallado de Solares".

De hecho, han remarcado que existe un contrato de 1,9 millones de euros con una empresa para que acometa estas actuaciones y no se hace, lo cual habla una vez más de "la inoperancia y la incapacidad" de Ballesta, quien "da lugar a que se produzcan fotos que no son bonitas y por ello no aparece en ellas, pues no son atractivas para su perfil".

"Esto es algo que denunciaremos cuantas veces sea necesario, pero Ballesta sigue más pendiente de su foto y no de la imagen penosa que proyecta Murcia y que no merece la séptima capital de España", ha comentado la portavoz socialista en la Glorieta, quien ha recordado que muchos de esas parcelas son de titularidad municipal.

"Nos preguntamos cómo puede el Ayuntamiento exigir a los dueños de los que no lo son que los mantengan limpios cuando ni siquiera la Administración cumple con su parte", ha añadido Hernández, quien ha apuntado que en noviembre de 2015 su Grupo pidió un listado de los solares que son propiedad del Consistorio y sigue esperándolo.

En la misma línea se ha expresado Enrique Ayuso. "Desde el PSOE cumplimos denunciando el estado en el que están los solares, algo que hemos hecho en decenas de ocasiones, y presentamos propuestas al respecto en el Pleno, las cuales son aprobadas por unanimidad pero luego duermen en un cajón y lo que hay que hacer es pasar a los hechos", ha dicho el concejal en alusión a "la falta de voluntad" del equipo de Gobierno para solucionar este problema, pues "ni siquiera es capaz de actuar de oficio limpiando y vallando solares y luego pasando la factura a los propietarios, algo que puede y debe hacer".

Ayuso ha aportado el dato de que el Grupo Municipal Socialista ha emitido 11 notas de prensa relacionadas con este problema en los tres años del actual mandato de Ballesta.

"Además de campañas de concienciación como la de 'No seas marrano', hace falta dotar de más recursos humanos y económicos al servicio de Disciplina Urbantística, el cual no da a basto para combatir este problema", ha agregado el edil.