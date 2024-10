PSOE: "Mientras Sánchez tiende la mano para hacer avanzar a la Región, López Miras sigue instalado en la mentira"

Lamenta que "López Miras no ha actuado como el presidente de todos los ciudadanos de la Región, sino como un mero portavoz del PP"

MURCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Pepe Vélez, ha asegurado que, mientras el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "le tiende la mano" al jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, "para hacer avanzar a la Región y atender las necesidades de la ciudadanía", el presidente autonómico "sigue instalado en la mentira y la confrontación permanente".

"Como murciano, me siento absolutamente decepcionado con el presidente de nuestra Región, con Fernando López Miras", según Vélez, quien ha lamentado que el presidente murciano "ha empezado su intervención hablando de maltrato y perjuicio para la Región de Murcia, solo para confrontar".

"Lamentablemente, con esta actitud, el Partido Popular perjudica a los ciudadanos y las ciudadanas y lastra el futuro de la Región de Murcia", ha señalado. "Esto no lo digo solo yo, también se lo ha advertido la patronal, la CROEM, que le ha instado a abandonar esta actitud de enfrentamiento constante. Pero no aprende", ha continuado Vélez.

En este sentido, ha asegurado que este viernes López Miras "no ha actuado como el presidente de todos los ciudadanos y las ciudadanas de la Región de Murcia, sino como un mero portavoz del Partido Popular, cumpliendo las directrices del señor Núñez Feijóo, unas directrices que perjudican a la Región y que solo buscan satisfacer sus intereses personales".

"Me temo que el único objetivo de López Miras en Moncloa era ganar puntos ante el señor Feijóo para buscarse un nuevo futuro en Madrid. Cada día demuestra que eso de gestionar no le gusta", ha remarcado.

En materia de agua, el líder socialista ha destacado que el PSOE "tiene una hoja de ruta clara para garantizar agua para siempre en la Región frente al cambio climático", y ha recordado que el Gobierno de España "ha destinado más de 3.000 millones de euros a la Cuenca del Segura para, entre otras cosas, aumentar la capacidad de desalación, interconectar desaladoras y reducir el coste de agua desalada mediante energías renovables".

En cuanto a infraestructuras, Vélez ha dicho que, en 6 años de Gobierno de Pedro Sánchez, "se han licitado 500 millones de euros al año, más de 3.000 millones en total, para mejorar las Cercanías y desarrollar el Corredor Mediterráneo".

"Además, todos los tramos entre Murcia y Almería están en marcha, así como las obras para llevar la Alta Velocidad a Cartagena, que siguen avanzando", ha apostillado.

Respecto al Mar Menor, ha recordado que el Ministerio "ha aprobado el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar la laguna, para lo que ha destinado cerca de 700 millones de euros, de los que ya se han movilizado 116,4 millones".

Por otra parte, ha reiterado la "necesidad" de actualizar el Sistema de Financiación Autonómica. "Tal y como ha informado el propio Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, alrededor del 30% de la deuda regional es achacable a la infrafinanciación", según Vélez, que ha señalado que "el resto es responsabilidad directa de la mala gestión de los Gobiernos regionales del PP".

Al hilo, ha remarcado que la Región de Murcia "está recibiendo más recursos que nunca". Sin embargo, ha criticado que "la deuda de la Comunidad Autónoma sigue creciendo, sin que estén mejorando los servicios públicos, por la mala gestión y el derroche del Gobierno regional de López Miras".

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado a la Región 6.186 millones de euros más del Sistema de Financiación Autonómica que durante los 6 años anteriores del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. A lo que habría que sumar los fondos que han llegado del Sistema de Financiación Provincial, el Fondo Covid, los fondos europeos y las inversiones del Estado", ha concretado.

Por otro lado, Vélez ha calificado de "incomprensible" que, mientras pide más dinero al Gobierno de España, López Miras "esté regalando cada año, con sus bajadas de impuestos, más de 400 millones de euros a las rentas más altas, al 2% más rico de la población, perjudicando al 98% restante".

"Como también es incomprensible que el PP esté dispuesto a que la Región pierda 176 millones de euros por su voto en contra a la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez", según Vélez.

Finalmente, el líder socialista se ha mostrado "absolutamente convencido" de que el diálogo y el acuerdo es el mejor camino para atender las necesidades de la ciudadanía y hacer avanzar la Región. "Sin embargo, a pesar de la actitud de mano tendida que hemos demostrado a López Miras, nos encontramos con un PP que está situado en la confrontación permanente", ha afirmado.

También ha destacado la "magnífica oportunidad que ha brindado el presidente Sánchez a López Miras para abordar específicamente los problemas y desafíos que tiene la Región de Murcia". "Yo no he tenido esa suerte hasta ahora, el señor López Miras no ha contestado a ninguna de las peticiones que le he realizado", ha indicado.

"Desde el Partido Socialista, seguiremos ofreciendo pactos y acuerdos para hacer avanzar a nuestra Región y mejorar la vida de la ciudadanía, como hemos hecho siempre. Porque queremos lo mejor para nuestra tierra y estamos absolutamente convencidos de que este es el mejor camino para conseguirlo", ha concluido.