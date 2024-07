PSOE Murcia: "El protocolo de contaminación atmosférica aprobado por Ballesta no tiene ningún efecto"

Asegura que el Gobierno del PP en el Ayuntamiento "se ha declarado en rebeldía, negándose a definir y regular las Zonas de Bajas Emisiones"



El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, ha asegurado que el protocolo de contaminación atmosférica aprobado en Junta de Gobierno por el equipo del alcalde José Ballesta y publicado en el Boletín Oficial de la Región (BORM) "no tiene ningún efecto" y "no va a suponer un cambio significativo respecto al anterior.

Así, pese a que se incluyen algunas de las medidas propuestas por el PSOE, como la inclusión de las partículas PM2’5, o el carácter predictivo, "sin embargo ha rechazado la propuesta que hizo el PSOE de incluir ya un plan de tráfico y movilidad para estos episodios, de modo que se aplicaran automáticamente cuando se superaran los niveles, como se hace en numerosas ciudades de nuestro entorno", según el PSOE.

Ruiz ha criticado que "el equipo de Gobierno, una vez más, ha decidido supeditar la salud a otros factores, y no se ha atrevido a realizar esa planificación, dejando este protocolo, como el anterior, privado de cualquier efecto práctico real", según informaron fuentes socialistas en un comunicado.

En este sentido, Ginés Ruiz ha recordado que con este texto "hay que esperar a que se produzca una superación de los niveles para que se produzca una reunión de Policía Local y los servicios de tráfico en la que decidan qué medidas aplicar, lo que al final se traduce en que no se aplica ninguna porque no se informa en tiempo y forma a la población para que sepa cómo tiene que actuar".

"Lo que pedimos fue que se elaborara e incluyera como anexo el Plan de Tráfico asociado a la superación de los niveles, de modo que la gente supiera de antemano cómo actuar, y pudiera organizarse, de modo que el protocolo tuviera efectos reales en la situación de contaminación", ha remarcado.

A su juicio, "han hecho un protocolo con la única intención de aparentar que les preocupa el tema y para acallar a la oposición, en concreto al Grupo Municipal Socialista que presentamos hace unos meses una propuesta seria en la que se prima la salud de las murcianas y murcianos y también que cada persona supiese qué hacer, cómo circular y por dónde hacerlo en días que se sobrepasasen los niveles de contaminación".

Además, Ruiz ha asegurado que "a esto hay que añadir que, por cuestiones de personal, este protocolo es poco menos que anecdótico". "El equipo de gobierno de Ballesta ha demonizado a los funcionarios, poniéndoles en el centro de la crítica y diciendo que la causa de la mala situación de las arcas municipales es que se pagaban muchas horas extra y dedicaciones especiales a los empleados públicos, encargando al nuevo concejal de empleo, José Guillén, que eliminara especiales disponibilidades, horarios de tarde y horas extras, entre otros muchos asuntos", ha criticado.

El portavoz socialista ha añadido que "ahora nos encontramos que tenemos que cruzar los dedos para que no se produzca ninguna superación de niveles fuera de horario de oficina, de lunes a viernes y de 8 a 15 horas, porque si se produjera, por ejemplo, un viernes por la tarde, hasta el lunes a las 8 no hay ningún funcionario que lo compruebe y active el protocolo, ¿no se dan cuenta de que no es serio?".

"Este recorte en personal afecta a la salud de las personas, y a cualquier servicio básico de atención al público del Ayuntamiento, que prefiere destinar más 2 millones de euros para flores de temporada y más de 1 millón para estatuas a dar servicio público de calidad con el personal necesario", ha aseverado.

Asimismo, ha destacado que el Ayuntamiento de Murcia se ha declarado "en rebeldía" y al no establecer las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el plazo establecido por la Ley "no recibirá del Gobierno de España las ayudas al transporte público".

"Ahora que ha aumentado el uso del transporte público porque el precio es más bajo y por la mejora de las infraestructuras, ahora que la ciudadanía tiene más conciencia del uso del autobús o tranvía, volverán a subir los billetes por culpa del alcalde y de sus concejales, que no dudarán en salir a culpar al Gobierno de España cuando nos quedemos sin ayudas por no cumplir con la Ley, cuando la culpa no es del Gobierno de España, sino de un equipo de Gobierno que ha bajado los brazos y ni sabe ni quiere gestionar sus competencias", ha apostillado.

"Esta forma de proceder por parte del Gobierno de Ballesta se debe a la falta de planificación de municipio y de coordinación entre las diferentes concejalías, que actúan cada una por libre, sin ningún tipo de criterio y pensando cada uno en sus propios intereses y no en las vecinas y vecinos", ha concluido el portavoz socialista.